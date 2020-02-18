【行山抗疫】比較兩次肺炎行山熱潮　資深山友：今次未到人流高峰

在武漢肺炎（新型冠狀病毒）的影響下，香港的室內娛樂場所，例如商場、戲院及火鍋店，皆門可羅雀。市民為脫下口罩呼吸新鮮空氣，都在周末及假期蜂擁郊外行山，城門、昂平及龍脊等郊遊勝地更是人山人海。 山野盛況，似曾相識，在17年前的沙士（非典型肺炎）疫情下，香港爆發千禧年後首次行山熱潮。比較兩次疫情下的行山熱，陳嘉俊及李以強兩名資深山界人物都認為情況相似，山上人多垃圾更多；他們異口同聲表示，今次這股行山熱尚未到高峰。

2003年的沙士，被視為香港行山界走向繁盛的標誌。

李以強在2000年創辦「旅行家」，推廣親子行山，見證香港行山界在沙士前後的變化。他表示，在沙士前，行山並非一項普及的運動，「那時一般人的觀念都覺得行山是辛苦的，不是一般人會做的活動。平日工作都那麼累，星期日不如好好休息一下。當然，會有一小班人喜歡行山，未必很普及。」

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李以強在2000年創辦旅行家，至今都不時帶隊上山，介紹香港郊野的人文生態。（顏銘輝攝/資料圖片）

周末尖沙咀碼頭人山人海

「當年2月尾沙士疫情爆發，頭兩個月的情況跟現在差不多，市道很靜，什麼都做不到，大家不去街。（行山人潮什麼時候爆發？）我太不肯定，但一定是疫情的中後期，4月、5月之後，突然間有人說要去郊外地方，最好避開市區，大家就一起去郊外地方。」

李以強還記得當年市民蜂擁到郊外的畫面，「星期六日的朝早，在尖沙咀碼頭，鐘樓那個位置，全部都是人，海上面有十幾廿架船等待。去蒲台島、糧船灣、東龍洲、南北果洲的都在尖沙咀出船，甚至南丫島都由這邊去。我當年搞過一次南北果洲探勝遊，最受歡迎，參加者要爭位。基本上你找到船的話，就一定開到團。」

老爺旅遊巴靠沙士翻生

除了搭船出海，李以強記得團友搭旅遊巴的特別要求，「當時有個奇怪情況，客人要求旅遊巴要開到窗，不要焗住，當時開到窗的旅遊巴都被淘汰得七七八八，旅遊巴公司幾乎要從劏車場把它們運出來。想不到這些老爺車都有翻生的一日！」

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陳嘉俊在2003年協助民政署推廣本地行山及本地遊。（梁鵬威攝/資料圖片）

旺到生態旅遊公司計劃上市

那一年，香港的生態旅遊、本地遊、山藝訓練、歷奇活動迎來一次大爆發，很多綠色團體及小型生態旅遊公司成立。李以強說：「那時候百花齊放，見到很多新臉孔，有的（生態導遊）學識甚至很高，從學院出來。」

他透露，那時的盛況甚至令旅行家有上市的機會，「當時比較大間的叫海洋動向，包了幾隻大船搞團，成立導賞員團隊，有很大野心，初期做到成績。他們找過我，問我有沒有興趣合併搞上市。他們想牽頭，將幾間生態旅遊公司合併搞上市，我覺得可以傾下……」說到這裏，他都不禁笑了，最後沒有成事。

郊野公園使用人次升7.7%

據漁護署的數字，01/02及02/03年度到訪郊野公園的人次約1100萬，但沙士後的03/04年度突破1200萬，有1217萬人次，上升7.7%，到04/05年度仍維持在1200萬人次以上，微微上升至1223萬人次。

「野外動向Hong Kong Discovery」在2000年成立，創辦人陳嘉俊不但見證2003年的沙士行山熱，還出心出力為這個熱潮升溫。

李以強在千禧年初推廣親子行山，近年他創辦沙頭角故事館，推廣新界東北的生態遊。（顏銘輝攝/資料圖片）

當年香港人外遊減少，香港的大型旅行社開始舉辦本地遊。陳嘉俊說：「不只有民間，政府都有推動，但不是發展局或者商業經濟部門去幫商界，而是民政署希望幫市民做點事。我那時幫民政事務署做『區區有睇頭，香港樂悠遊』的計劃。民政署通過這個計劃不斷賣廣告，例如電台、報紙及roadshow。」

陳嘉俊表示，沙士之前市民「掛住搵錢」，政府則只重經濟，香港行山文化不盛行，但一次疫症就令這個城市大改變。他當年有份呼籲市民走到戶外，享受香港的郊野，他說：「在港台第2台，我那時已經有份做節目，個個星期、日日都講有什麼地方好行。大家都不想在飛機上面『困獸鬥』，所以不想去外國旅行。」

行山新手為環境帶來衝擊

今年的武漢肺炎疫情持續，港人外遊意欲減低，就連商場、戲院都不想去，連運動場也關門，所以近半個月的周末假期，很多市民都走到山頭野嶺。人多，自然垃圾多，陳嘉俊及李以強同樣表示，情況與17年前的沙士行山熱一樣。李以強說：「有班人突然由市區走到郊外，但他們沒有環保意識，也沒有行山禮儀，造成很大的衝擊。」

陳嘉俊坦言「歷史重演又重演」，17年前及今年的行山熱潮，同樣為山野帶來大量垃圾。（梁鵬威攝/資料圖片）

李以強續說：「喜歡行山的人不會亂扔垃圾，但即興上山的人，可能他沒有打算再來，就去亂扔垃圾，當時的人環保意識不強。」陳嘉俊亦說：「今年會扔口罩的那一班人，跟當年的情況一樣，他們從未行山，或者很少行山，對山頭野嶺上的衛生及環保意識很低。」

陳嘉俊：歷史重演又重演

陳嘉俊過去周日帶兒子去行山，在途中休息時，遇到一件令他很憤怒的事，「見到有一班人去行山，大部分人都叫大家收好垃圾，不要扔口罩，但總有一兩個說『扔走它吧，那麼骯髒，難道要我帶落山嗎？周圍扔啦！』我聽到最好笑的一句是『樹上都會跌東西下來，跌下來的葉都是垃圾』，我真的不是講笑的。」

他感嘆：「這些幾歲小朋友都應該識，垃圾不應亂扔。歷史重演又重演，哪怕這些年來做了很多環保教育，但始終不能覆蓋所有人。」

李以強認為今次疫情下的行山潮高峰期還未到，因為還有不少人仍不敢出街。（顏銘輝攝/資料圖片）

今次行山熱潮未到高峰

陳嘉俊及李以強親身經歷過2003年的沙士行山熱，他們同樣認為，今次武漢肺炎的行山熱潮尚未到頂峰。李以強說：「現在還是醞釀當中，我覺得只要『唔好出街』的訊息一放鬆，大家就會湧出去，相信很多人都悶到腰酸骨痛。以沙士為例，相信爆發後兩三個月後，才開始。今次1月爆發，我估計3月中之後，市民見疫情穩定，就會出來。」

陳嘉俊就覺得另有理由，「如果你要上班，還會去行山嗎？現在開始愈來愈行業停工、停職以至結業裁員，當之後有班失業大軍出現，他們在家中沒有什麼好做，就會去行山。星期一至五的高峰期一定未到，反而星期六日，大家見到現在人多行山，可能就不會想去。」

陳嘉俊認為行山潮的高峰未到，當失業率上升後，更多人會在閒日上山。（梁鵬威攝/資料圖片）

大帽山茶水亭的蓮姐風雨不改，開業25年，也是一位見證香港行山界變化的人物。她記得2003年沙士疫情中後期，突然有兩個星期多了很多人上山，她不太記得原因。

問起近半個月的生意及人流，蓮姐卻說跟疫症前分別不大，她解釋多項越野賽取消，令到跑山的人減少，但多了駕車上來呼吸郊野空氣的人。

大帽山茶水亭的蓮姐表示，她在沙士期間開檔都沒有戴口罩，但今次就有戴。（顏銘輝攝）

蓮姐：港人今次比沙士更恐慌

與17年前的沙士行山熱潮比，蓮姐認為今年香港人更恐慌，她說：「當年的人上到這裏（荃錦坳）都不會戴口罩，但今年很多人上到來都繼續戴。我在沙士那年開檔沒有戴口罩，但今年有戴。」

蓮姐從茶水亭中找了一包布口罩給記者看，有些已經發黃。她解釋：「我經常要開檔，怎會有時間去排隊買口罩，我就找了沙士時期買的布口罩出來用。」記者馬上露出緊張的神情，她叫記者放心，「別人見到，知我不夠口罩用，就開始有朋友經過順道帶口罩給我，現在都有足夠數量了。」