【東京奧運．單車】李慧詩為香港先奪兩資格　男女麥迪遜搶入場券

正於德國柏林上演的場地單車世界錦標賽，是場地單車奧運資格在3月2日落實前的最後一項積分賽，眾車手既為彩虹戰衣而戰，更需要為奧運資格拼命。 香港車手亦一樣，憑李慧詩佳績，香港已有兩張女子短途入場券在手，另外兩席也只是時間問題；而男子及女子麥迪遜賽，同樣有望出戰東京奧運。

李慧詩在打入爭先賽4強後，已為香港以世界排名取得出戰奧運的資格，按照規例，女子短途項目為附帶制，若取得團體競速資格，可一口氣再獲兩個爭先賽及兩個競輪賽資格。若只經排名獲個人項目資格亦有「1+1」的優惠，即取得爭先賽資格同時可附帶一個競輪賽資格，而再獲得競輪賽資格的話，又可附帶一個爭先賽資格。

這意味香港目前已有一席爭先賽資格及一席競輪賽資格在手，成為港隊第23及24張東奧入場券；若李慧詩在周日再為香港鎖定競輪賽資格，香港將再獲兩張入場券。

李慧詩極有可能獨力為香港取得4項奧運資格。（Getty Images）

張敬樂及梁峻榮將全力為香港爭取男子麥迪遜賽及全能賽資格。（資料圖片）

男子及女子麥迪遜賽奧運資格形勢



長途項目亦有附帶機制，但比較複雜：團體追逐賽奧運積分排名前8的屬會，可獲得團體追逐奧運資格同時，亦可獲得麥迪遜賽資格；麥迪遜賽奧運積分排名在扣除透過團體追逐賽而獲資格的屬會後，最前8名可獲入場券，而這8支「直接透過排名獲奧運資格」的隊伍，同時可獲得全能賽資格。全能賽又需從排行榜上，扣掉透過麥迪遜賽的附帶關係獲資格的隊伍後，男子首12隊、女子首13隊可獲全能賽資格。

在此機制下，香港男子麥迪遜隊目前仍僅僅排在可獲奧運資格的範圍內，扣除經團體追逐賽獲資格的隊伍後，排名第8，意味張敬樂及梁峻榮組成的隊伍需努力保住名次；而在女子麥迪遜賽奧運積分排名方面，香港雖暫時不在前8，但仍有一定機會。若香港能獲麥迪遜賽奧運資格，將可同時獲全能賽參賽名額。

楊倩玉和梁寶儀將合力爭取女子麥迪遜賽及全能賽資格。（資料圖片）

除單車項目外，香港已獲得22個奧運資格：