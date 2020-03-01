【空手道】 劉慕裳奧地利站奪銅　奧運前4排名穩衝奧在望

2020年世界一級空手道超級聯賽（Karate 1 Premier League）奧地利薩爾斯堡站，香港空手道女將劉慕裳（Grace）擊敗西班牙對手，繼上站後再取得銅牌而回，穩固奧運積分排名。

世界排名第4的劉慕裳於上站杜拜站奪得女子個人形銅牌，除打破8個月「獎牌荒」外，亦在2020年「開齋」。

她在周五乘勇出戰奧地利薩爾斯堡站分組賽，第一場僅次於日本選手大野ひかる（Ono Hikaru），以小組次名躋身次圈。她在第2圈分組賽遇上考驗，同組除面對首名晉級的大野ひかる外，還有世界排名第一的西班牙勁敵Sandra Sánchez Jaime。

賽前東京奧運排名第4的Grace，連續兩站奪銅後穩固前4位置。（WKF提供）

Grace的衝奧之路尚餘下站摩洛哥站。（WKF提供）

最終Grace以24.8分、挾小組第3名再闖關，愈戰愈勇的她雖取得25分，仍不敵打出26分的「一姐」Sandra Sánchez Jaime，轉戰今日進行的銅牌賽。

近年發揮穩定的Grace面對世界排名36位的西班牙選手Lidia Rodríguez Encabo，以25.48分、0.94分之差力壓對手勇奪銅牌，連續兩站取得獎牌。

港隊東京奧運資格（按圖放大）

+ 18 + 17 + 16

奧運排名穩佔第4 幾可肯定衝奧成功

現時於奧運積分排名穩佔第4位的Grace，由於名列第2位的日本選手清水希容將以東道主身份獲奧運資格，Grace因此實際上排第3。

由於與落後選手仍拋離一定距離，Garce以前4奧運排名躋身東京奧運的機會相當大。 在東京奧運積分截止日4月6日前，Grace尚餘3月13日展開的摩洛哥拉巴特站超聯賽事。