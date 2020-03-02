【世界盃外圍賽】新冠肺炎肆虐伊朗至少54死　港隊拒赴當地作客

新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）疫情蔓延至伊朗，香港足球代表隊原定在本月26日遠赴當地參加世界盃亞洲區外圍賽，惟因香港政府日前對到訪當地後抵港的人士實行檢疫令，足總今日（2日）表示將拒絕作客伊朗。

武漢肺炎疫情在全球擴散，伊朗衞生部3月1日公布，該國死亡個案增加至54個，迄今確診個案已達978個；伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）早前亦確診。據伊朗國營新聞社「伊朗共和通訊社」（IRNA）報道，該國已決定禁止中國公民入境，惟未知對象是否包括持香港特區護照人士。

伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）確診感染新型冠狀病毒。（AFP）

香港足球代表隊下月26日將出戰世界盃亞洲區外圍賽C組分組賽，原定作客伊朗德黑蘭。不過香港政府早於1月10日已向伊朗發出紅色外遊警示，呼籲市民如非必要，應避免前往前赴當地。政府也規定若任何人士抵港前14日曾到伊朗，將必需入住檢疫中心隔離14日，意味港隊若如常鬥伊朗後，將肯定錯過本月31日主場迎戰伊拉克的比賽。

港足去年9月初曾於主場迎戰伊朗，最終以0：2見負。（資料圖片／袁志浩攝）

足總：沒有作客伊朗的可能性

足總行政總裁溫達倫接受查詢時透露，上周四獲國際足協回覆，指作客伊朗的比賽將如常舉行，「可是情況在過去的周末有重大變化，我們不可能作客，因此足總今日回信對方，拒絕到當地比賽。」

國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）日前表示，不排除將下月國際賽改期；而亞洲足協今日也就世盃外等賽事召開會議，本周將再跟國際足協開會，相討3月及6月世盃外的安排，會後將公布最新賽程。溫達倫稱相信短期內會有明確方向。他又指如比賽最終取消或押後，會空出若10天檔期，可考慮安排更多本地比賽。

足總CEO溫達倫指會方已向FIFA回信，強調港隊目前將不會作客伊朗。（袁志浩攝）

至於主場鬥伊拉克一役，原定安排在旺角大球場上演，溫達倫稱康文署視此仗為「特別情況」，或會放寬場地或衛生限制，「若賽事如期舉行，將會閉門作賽，在國際七人欖球賽延期下，香港大球場會是個更理想的選擇，因為那裏有更多更衣室。」