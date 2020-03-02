【東京奧運】「湯加吳剛」再獲跆拳道資格　赤裸男神還有一個願望

「湯加吳剛」陶法杜夫亞（Pita Taufatofua）又出戰奧運！ 36歲的陶法杜夫亞上周六在大洋洲資格賽勝出，將代表湯加出戰東京奧運男子80公斤級的跆拳道比賽。

陶法杜夫亞昨日在Facebook上分享這個好消息，他準備又參加奧運。在上周六的大洋洲奧運跆拳道資格賽，男子80公斤級只有陶法杜夫亞及巴布亞新幾內亞的史提夫湯米（Steven Tommy）兩名參加者，最後陶法杜夫亞勝出，獲得東京奧運資格。

陶法杜夫亞在4年前的里約奧運起為人熟悉，他是湯加史上首位出戰奧運跆拳道項目的選手。在里約奧運揭幕禮上，他僅穿上湯加的傳統服飾，赤裸的上身兼塗滿油，十分搶鏡。

在兩年前的平昌冬奧，陶法杜夫亞轉戰越野滑雪，並取得奧運資格，他在攝氏零下2度之下，照樣在揭幕禮上赤膊上陣，持旗入場。

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對於今夏的東京奧運，陶法杜夫亞很有野心，除了主項跆拳道外，他還希望參加輕艇靜水的比賽，但他在上月中的大洋洲錦標賽落敗，未能獲得資格，他還有一個機會，就是在5月在德國舉行的世界盃賽事。

如果陶法杜夫亞獲得輕艇靜水奧運資格的話，他會成為現代奧運史上首位，以3項不同運動參加3屆奧運的運動員。