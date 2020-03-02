【東京奧運．拳擊】曹星如周末迎衝奧首戰　倘晉級或硬撼世界冠軍

東京奧運亞洲及大洋洲區（亞大區）資格賽將在明日（3日）於約旦安曼展開，大會今日（2日）進行抽籤儀式。 2018年宣布轉戰業餘拳擊、劍指東京奧運的香港拳手曹星如（Rex），首戰將在3月7日（周六）舉行，對手將是22歲塔吉克斯坦拳手Bakhtovar Sagizov，力爭一場不敗殺入6強直接取得奧運入場券。 不過，若然晉級，「神奇小子」將遇上超強對手。

職業生涯達22連勝的「神奇小子」曹星如，兩年前宣布告別7年的「神奇旅程」，轉戰業餘拳擊後一直為爭奪東奧資格奮鬥。雖在業餘賽事未錄一勝，仍無損他爭取踏上東奧舞台的決心，去年成功在香港選拔中贏得資格出戰奧運資格賽。

32歲的曹星如兩年前養傷復出後，宣布轉戰業餘拳擊並以東京奧運為目標。（資料圖片/余俊亮攝）

淘汰制首場對22歲新星 第2關或遇世錦冠軍

由於需等到大會抽籤才知道賽程和對手，出戰男子57公斤（羽量級）的Rex亦是今天抽籤後才能真正針對對賽拳手作部署，是今次奧運資格賽一大考驗。Rex在首圈輪空，首戰即第二圈對手將會是22歲塔吉克斯坦拳手Bakhtovar Sagizov，Bakhtovar在2017年出道，5場業餘賽事錄1勝4負，0 KO。他曾在2016年亞洲大學拳擊錦標賽（Asian University Boxing Championship）在國家隊選拔擊敗2014仁川亞運代表Shakhrom Mamadaliyev，取得了今次資格賽代表席位。

假如星如成功過了第一關、進入8強，會遇上極大考驗－－對手極有可能是2019世界業餘拳擊錦標賽羽量級冠軍得主、2018雅加達亞運金牌的烏兹别克25歲拳手Mirazizbek Mirzakhalilov。

曹星如晉級後大有機會對上世錦賽冠軍Mirazizbek Mirzakhalilov（左）。（網上圖片）

曹星如在大會抽籤當日才能知道拳手名單，因此賽前對各類型拳手的充足準備，和臨場反應是一大挑戰。（資料圖片/余俊亮攝）

奧運資格賽以淘汰制進行，且業餘拳擊有別於以往Rex出戰的職業賽事，僅以3個回合決勝，極為緊湊。Rex需力爭一場不敗打入最後6強，才能穩奪奧運入場券；若他在8強時失利，便要轉戰負方賽。假如未能在資格賽直接取得資格，仍可寄望最後機會的世界遺材賽，與其他洲份未能取得資格的拳手，共同爭奪同量級的4至5個名額（視乎主辦國日本能否藉資格賽獲得名額）。

到埗後與約旦拳手對練

受到疫情影響，提早了14天到約旦備戰的Rex，表示每日都有到健身室跑步和訓練場練拳，也有與約旦奧運隊拳手對練過，「狀態都可以，可以再更好一點，每日都是在健身室和訓練場練習準備，沒怎樣出去室外。」他又透露減磅進度理想，都是約1公斤上落。

自2018年宣告向奧運邁進後，Rex一直來往各地訓練及作賽，去年6月在上海參賽時更與對手「頭撞頭」受傷縫了8針，其後在10月亦遠赴荷蘭參加盃賽，雖然未能嘗勝，仍助他調節比賽狀態。他在1月時更隨香港拳擊代表隊到保加利亞集訓兩星期備戰，與不同風格拳手對練。

Rex在2018年末傷癒復出，宣告轉戰業餘拳擊後一直為奧運資格賽作準備。（資料圖片/余俊亮攝）

東京奧運參賽資格一律透過資格賽產生，原本亞大區資格賽訂於2月在中國武漢舉行，惟武漢為新冠肺炎爆發地點，之後改於約旦安曼舉行。香港隊派出4男1女出戰，於嚴峻疫情下在上月中提早遠赴約旦備戰，與來自40個亞大地區共251位拳手於不同量級爭逐。