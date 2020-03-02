【F1】麥拿侖矢言延續2019年強勢　辛斯望拉近與3大隊距離

麥拿侖去年F1表現出色，成為了「best of the rest」，辛斯希望今年可以進一步拉近與三大隊的距離，但認為中游競爭激烈，點名兩隊可以威脅麥拿侖。

麥拿侖上年回勇，於巴西站多得平治的咸美頓被罰5秒，讓辛斯首度於F1站上頒獎台，終結2014年澳洲站後的「頒獎台荒」。這支英國車隊今年目標為拉近與前列車隊平治、法拉利及紅牛的距離，但在冬季測試多支中游車隊都有十分出色的表現，顯示出有力挑戰麥拿侖的「四哥」地位。

辛斯指艾法托利跟Racing Point都可以挑戰麥拿侖地位。（Getty Images）

麥拿侖希望延續去年好表現。（Getty Images）

今年未有改例，令到中游之爭變得更加激烈，雷諾、Racing Point及艾法托利（前名紅牛二隊、現改名AlphaTauri），都在西班牙舉行的各季測試都有不錯表現，尤其是Racing Point因參考去年平治戰車的方向研發，更被戲稱為「Pink Mercedes」，速度絕不能小覷。

Racing Point今年冬測令人眼前一亮。（Getty Images）

「每隊看來都十分強，每一隊在測試都表現出極快的速度，所以很難得知哪一隊可以在中游突圍而出。」去年轉投麥拿侖的辛斯說。這名巴西站季軍更點名Racing Point及艾法托利兩隊，「他們都是最危險的」，有機會變成中游車隊大混戰。

紅牛二隊去年於巴西站意外站上頒獎台，今年改名艾法托利。（Getty Images）

望拉近與前三隊距離

麥拿侖在2019年以54分之差拋開第5的雷諾，但與第3的紅牛就有272分的距離，辛斯希望可以在2021年大改例前，收窄與三大隊之間的距離。「我期望中游一眾車隊都能收窄與領先車隊的距離，令他們在首圈遇上意外，亦不能隨心所欲的改變策略，使得整個戰局變得更混亂，這是我最大希望。」辛斯說。

Racing Point今年冬測展示強勢，辛斯再次強調對手的戰力：「他們過去兩周都很快，落場輕鬆跑出1分17秒3，之後不停改善，所以我會說最大競爭者會是他們或艾法托利。」