【行山】上山前諗一諗　別做「山野恐怖份子」｜Hikipedia

最近有好多、好多、好多、好多人行山，但在上山之前我們想問一句：「大家上山前有沒有做足功課？有沒有研究過這條路線的路況如何？有沒有衡量過這條路線是否適合自己的程度？又有沒有留意避疫時期有什麼行山守則？」 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

原諒我們今次內容有點情緒激動，上個周末，山上接二連三發生了太多慘事：

一．馬鞍山鹿巢山山火，焚燒20小時才救熄；

二．上山人數眾多，獅子山出現人龍排隊上山，大帽山則現車龍，算！更慘是口罩紙巾隨山棄置，滿目瘡痍；

三．居然有人在虎吼石河上擲石落山，無視他人生命安危，還要拍片放上社交平台以為好威，行為卻極度危險！

四．這是自己見證的事情，山友低估行山的難度，膝蓋受傷地走上「險線」，一拐一拐地行，險釀意外。

馬鞍山鹿巢山山火，焚燒20小時才救熄，「燒山唔好嘢……」。

星星之火不止燎原 隨時害死人

連月來山火一單又一單，大欖藍地、西貢嶂上、大嶼山石壁、城門針山及草山一帶，先後中招，上星期到了馬鞍山鹿巢山，火勢於沿山頭迅速蔓延，火線長達400米，焚燒20小時後才得以救熄！雖山火可自然引發，但絕大部份都是人為因素，有機會是因為未完全熄滅的煙蒂引發，亦有可能是遊人在非指定位置燒烤、煮食等等。

山火不但破壞自然生態環境、焚毀林木，更使野生動物喪命或無處棲身，更甚直接威脅行山人士生命安危。因一時之便促成山火者，缺德非常；大家還記得當年八仙嶺山火，導致3名學生及2名教師死亡，13名學生受傷，當時就是懷疑有人吸菸後遺下火種所導致。試想想同樣的事件發生在今天，每個山頭都堆滿上山避疫的人流，然後剛好在人口密集之處發生山火，後果可有多嚴重？因此，懇請各位上山切勿拋棄煙蒂，不要在指定地點以外生火，更不要貪玩焚燒田草和垃圾。山火不單害人，亦會累己，非常陰騭。

people mountain people sea......

人多不是最大問題 人多帶來的垃圾才是災難

想不到時至今天居然可以「人滿為患」形容山上的情況。幾個星期以來看到愈來愈多人熱衷上山郊遊，理應開心，不過當上山都要排隊，人龍、車龍不絕，不禁令人懷疑這樣的氛圍之下，是否還要堅持上山？這樣上山真的能夠避疫嗎？是否要等到有山友因為上山感染武漢肺炎才知驚？現今還有哪個山頭較安寧，我們也說不準，但可以肯定，網上山找到的「新手行山路線」都很大機會吸引人流前往，可避則避吧……

山上人太多，上山與否固然是個人自由，不過最令人難以接受的是，還是垃圾都隨着這些新現人流而暴增，上星期開始情況更為嚴峻！廢棄的口罩、紙巾、膠樽、鋁罐等隨處可見。請留意，這些垃圾是不可能在山上自己憑空消失，更不可能在短期內自然分解！不帶回市區丟棄都算了，其實極多郊野公園路徑均設有垃圾箱及回收箱。但亦盡量不要依賴漁護署工人清理垃圾，自己垃圾自己帶走，好嗎？

山野恐怖份子！你知道大石擊中頭會死人的嗎？

但要數近最最最令人驚訝亦難以置信的山野惡行，居然是在網上社交平台看到一名男子在虎吼石河上擲石落山的短片，還有不少網友「畀Like」讚好！到底他的行為是想證明什麼？到底他知不知道大石擊中頭部是會死人的？他的行為絕對有機會擲死石河上仍在攀爬的山友？

虎吼石河是一個我們一直想去的地方，它位於大嶼山的中狗牙坑，石河上大小滿佈大小碎石，浮動不穩，攀爬上頂具危險性，往石河上擲大塊石頭，有機會牽一髮動全身，連環引發大片石頭向下滑落，若石河上的山友躲避不及，輕則頭破血流，重則爆頭氣絕，甚至因被石頭擊中失去知覺墮下山崖，事件相當嚴重。無論在山上或在石河上，擲石落山的行為絕對是「恐怖襲擊」。

落石擊中下面攀爬石河的山友的話，是會死人的。

自己功課自己做 不要高估個人能力

重要的事情要講三次：「不要低估行山的難度！不可低估行山的難度！不能低估行山的難度！」

上星期日，我臨危授命，答應朋友帶行一條有相當難度的路線，經歷週日的風波，為我上了深刻的一課。 有人問，這條路難行嗎？我形容這條路徑有浮沙碎石、有密林，都幾甘吓，所以出發前已千叮萬囑，叫大家注意身體狀況，帶夠水糧裝備。隨後卻有谷友跳出來說，叫大家放鬆心情，又說這條路線不是太難，相信大家體能能夠應付，並說水量不應太多，否則揹得辛苦。

每個人對路段艱險的定義都不同，不要高估自己的能力。

好了，行山當日，行走的速度比原定計劃慢很多，其中一位同伴更因膝蓋舊傷不適，在其他山友的幫助下才得以完成。看著他僵硬而緩慢的移動，我更擔心的是他的安全，若然他踏空了一步，後果已不堪設想。事後檢討，這條路線難嗎？慢慢行確實可以完成，不過我忽略了其「險度」，路途上部份位置確實有點險峻，而且每個人的身體狀態都不同，絕不能以自己的程度套用到他人身上。這次幸運地大家都能平安順利完成，但所謂一次意外足以致命？後果可以很恐怖，我們能夠確保每次都這麼幸運嗎？

所以組隊上山前，還是要將安全放在第一位！不要盲目聽從那「經驗團友」說這條路線困難與否，就貿然前往，登山前還是必須「親自」做功課和準備，衡量好自己的身體狀況能否應付，量力而為。我都會謹記這次教訓，上山前必嚴正聲明是次旅程的難度，不能因朋友插口而動搖，亦必定確保同伴有足夠經驗和能力，才一同挑戰較高難度的路線。