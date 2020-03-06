【行山．評論】熱門山頭多人過旺角　新手亂行秘境易出事

三日內兩宗新娘潭墮崖意外，希望令各方行山人士提高警覺，以謹慎的態度看待行山遠足。 在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，近期周末周日的熱門行山徑如旺角般人山人海，可能有人想發掘少人秘景。不過，叫得秘境，肯定路途遙遠，甚至路徑艱險，非新手能力所及，易生意外。

翻查今年的報道，2020年頭兩個月，加上過去周日，已經至少發生了5宗致命的行山意外，在1月中，有名65歲男子於八仙嶺犂壁山的山坡上失救而亡，同日有一名49歲聾啞人士在西貢行山時暈倒，送院後不治。

在1月底，有46歲女子行紅花嶺的紅萬石澗時失足，跌下4米下的石澗，頭部重創不治。2月23日，有一名59歲男子在涌背突然暈倒，經飛行服務隊送院後不治。

上周五，墮下新娘潭瀑布的男子由直升機送院急救。（資料圖片）

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與行山比，行澗較危險。（陳諾希攝/資料圖片）

上周五，有一名35歲男子從新娘潭瀑布頂墮下，情況危殆；到周日，有一名59歲男子在新娘潭附近的仙散石澗失足，墮下30至40米，送院後證實死亡。3日之內，新娘潭附近發生兩宗石澗墮崖意外，而且在涌背、新娘潭一帶，連續兩個周日有行山人士遇難。

近期意外頻生，行山人士應該加強警惕，切勿視行山為純粹享樂。行山遠足是一項具風險的運動，體能及技術缺一不可；走進偏僻山野，易生意外，而且比起市區，山野的救援更複雜困難。

郊外風景如畫，但欣賞美景期間都需要保持一份戒心，留意自身及其他同行人士的安全。例如在拍照的時候，請勿站到崖邊，也不要冒險爬上一些大石，別只看手機或相機，還要留意四周的環境。郊野不像城市，不是每個危險的地方都有圍欄及告示。

在山上拍照什麼最重要？不是光圈、快門，是你自己的安全。（顏銘輝攝/資料圖片）

近幾個周末周日，千島湖清景台、魔鬼山、城門水塘及大帽山等熱門郊遊地點遊人絡繹不絕，旺過旺角。可能，有些人會開始尋找一些媒體口中的「世外秘景」，希望可以避開人潮，去些冷門又靚景的地方郊遊。

其實，簡單想一想，在這個人人蜂擁上山的時候，那些靚景又少人去的秘境一定有古怪，如不是路途遙遠，就是路徑艱險。叫得秘境，又怎會易去？舉例說，西貢的花山及破邊洲景色壯觀，但所行的並非正規山徑，有些位置臨近懸崖，如果不熟路，你甚至連入口也找不到。

別盲目尋找秘境，應該先考慮安全。（顏銘輝攝）

叫得秘境，通常都不容易去的。（顏銘輝攝）

行山需要量力而為，除了要考慮自己的能力，還要考慮同行者的。初次行山或者少行山的朋友，上行山網看路線難度時要有保留，因為每位網主的能力及觀點不同，可能網主眼中的簡單路線，對新手則是高難度。建議新手先參考漁護署「郊野樂行」及康文署「行山樂」網站，先行一星難度，如果覺得輕鬆易行，才循序漸進，嘗試兩星難度，如此論推。

行山路線有用連結：

漁護署「郊野樂行」

康文署「行山樂」

當你行過漁護署或康文署的高難度路線，例如麥徑第3段、第4段、鳳凰徑第2段、第3段，才好去研究那些秘境。行過麥徑及鳳徑後，代表已經累積到一定的經驗，對郊野亦有相當認識，並可以過去行過的路線為參考點，去評估坊間行山網對其他路線的介紹。

行山除了有環保意識，自己垃圾自己帶走，更重要有安全意識，對大自然抱有一份謙卑的心，了解自身的能力以及山野的危險，量力而為。