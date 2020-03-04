C朗拿度證實母親中風入院　答謝球迷支持　盼外界給予私人空間

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祖雲達斯球星C朗拿度在社交網站證實，他的母親Dolores Aveiro入院，他多謝球迷的關心及支持，希望大家給予他們一家一點私人空間。馬德拉島的衛生健康局亦證實Dolores Aveiro中風入院，表示病人的康復情況如預期。

昨日有報道指，65歲的Dolores Aveiro在昨日（3月3日）凌晨中風入院，C朗馬上搭私人飛機從意大利趕回馬德拉島探望。C朗昨晚在Twitter證實消息，他留言：「多謝大家支持我母親的訊息。她現在情況穩定，正在醫院康復。我及家人多謝醫療團隊的照顧，亦希望大家可以給予我們一點私人空間。」

C朗的留言在4小時內得到超過7500個留言回應，為他及Dolores Aveiro加油，並有2.6萬個轉發，以及26萬個讚好。

馬德拉島的衛生健康局亦證實Dolores Aveiro在昨日凌晨因突如其來的缺血性中風入院，病人已經接受治療，康復進度如預期之中。衛生健康局表示，根據保護病人的規例，他們不會再披露更多消息，因為這是病人及其家屬的私隱，他們會告知病人家屬所有情況，家屬有權決定是否對外公開。

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