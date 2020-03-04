C朗拿度證實母親中風入院　答謝球迷支持　盼外界給予私人空間

祖雲達斯球星C朗拿度在社交網站證實，他的母親Dolores Aveiro入院，他多謝球迷的關心及支持，希望大家給予他們一家一點私人空間。馬德拉島的衛生健康局亦證實Dolores Aveiro中風入院，表示病人的康復情況如預期。

昨日有報道指，65歲的Dolores Aveiro在昨日（3月3日）凌晨中風入院，C朗馬上搭私人飛機從意大利趕回馬德拉島探望。C朗昨晚在Twitter證實消息，他留言：「多謝大家支持我母親的訊息。她現在情況穩定，正在醫院康復。我及家人多謝醫療團隊的照顧，亦希望大家可以給予我們一點私人空間。」

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020

C朗的留言在4小時內得到超過7500個留言回應，為他及Dolores Aveiro加油，並有2.6萬個轉發，以及26萬個讚好。

馬德拉島的衛生健康局亦證實Dolores Aveiro在昨日凌晨因突如其來的缺血性中風入院，病人已經接受治療，康復進度如預期之中。衛生健康局表示，根據保護病人的規例，他們不會再披露更多消息，因為這是病人及其家屬的私隱，他們會告知病人家屬所有情況，家屬有權決定是否對外公開。