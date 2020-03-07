【足總盃】流浪史提芬爭食12碼宴客　東方三箭頭合轟4球

足總盃首圈經歷兩度延期，今日（7日）終在將軍澳運動場順利展開，結果在閉門情況下，東方龍獅以8：2大破流浪，當中辛祖、盧卡斯及陳浩瑋皆有進帳。

東方射手辛祖因曾助和富大埔於菁英盃上陣而缺陣賽事，至足總盃這位入籍前鋒終可跟盧卡斯再度合作，加上球隊派出台援陳浩瑋及翼鋒艾華頓齊任正選，擺明車馬強攻流浪。而流浪也不甘示弱，前線由狀態火熱的史提芬及巴辛擔正，兩人上場菁英盃鬥理文皆上演帽子戲法。

在疫情下，兩軍後備席職球員也需要戴口罩，無一倖免。（袁志浩攝）

將軍澳運動場為東方龍獅主場，比賽期間有數名球迷於圍欄旁觀戰。（袁志浩攝）

+ 4 + 3 + 2

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葉鴻輝撲出12碼 流浪半場落後3球

足總賽前取消兩軍球員握手環節，也規定後備席職球員戴上口罩。在數名球迷「翻牆」打氣下，東方開賽10分鐘即由辛祖禁區頂勁射死角領先。流浪前鋒17分鐘防守角球時不慎擺烏龍，而盧卡斯3分鐘後又接應艾華頓直線，右邊推大位射近柱入網，東方上半場20分鐘已拋開至3：0。

藍軍防線稍不集中，32分鐘即被伏兵尾柱的斯薩乘角球頂入追近；不過陳浩瑋兩分鐘後又將比分拉開，右路射遠柱破網成4：1。完半場前史提芬單刀被葉鴻輝撲跌，流浪獲判12碼；惟巴辛欲上前操刀卻被史提芬阻止，最終極刑由後者主理卻「宴客」，流浪錯失再度逼近的機會。

葉鴻輝於禁區內撲跌史提芬輸12碼。（袁志浩攝）

史提芬（20號）一度跟巴辛（左二）爭食，最終前者操刀卻宴客。（袁志浩攝）

黃威後備入替轟兩球

換邊後僅8分鐘，盧卡斯成功把握門前機會補中；3分鐘後，迪高再乘角球戰術搶點破門。東方尾段再有後備入替的黃威梅開二度，雖流浪憑史提芬追近，最終東方仍大炒流浪8：2，輕鬆淘汰對方殺入8強，本月15日會跟傑志爭奪準決賽席位。

東方今場多番利用角球戰術，將球員塞在小禁區內阻擋流浪守門員盧兆崎。（袁志浩攝）