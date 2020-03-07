【劍擊．世界盃】何思朗力戰不敵世界第三　生涯突破首闖入32強

原定在意大利巴都亞（Padova）舉行的男子佩劍世界盃分站，因當地的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，最終更改地點在盧森堡舉行，兩名港將羅浩天與何思朗攜手躋身正賽圈，何思朗更擊敗日本劍手首度打入次圈，創下生涯戰佳戰績。

意大利的新冠肺炎疫情未止，原定在今周末於意大利北部巴都亞上演佩劍世界盃分站，改在盧森堡舉行，港隊派出羅浩天﹑陳智軒﹑何思朗﹑陳卓謙及周頌羲出戰。羅浩天與何思朗在首日的小組賽中，以5勝1負的戰績直接躋身正賽圈64強，而陳智軒及周頌羲在淘汰賽一同不敵日本劍手出局。

羅浩天（左）在首圈不敵法國劍手，與次圈緣慳一面。（FIE圖片）

兩名港將在今日（7日）分途出擊64強，羅浩天首先登場鬥法國的Maxence Lambert，可惜卻以10：15僅敗出局。

何思朗及後與日本劍手Kaito Streets爭入次圈，結果他以15：13力克對手，生涯首次躋身世界盃32強，挑戰世界第3的意大利劍手Luca Curatoli，雖然以10：15力戰而敗，但仍是他在世界盃分站的最佳戰績。

何思朗力挫日本劍手，首度躋身世界盃分站的32強。（資料圖片）

相隔6年，再有香港劍手躋身男子佩劍世界盃次圈，對上一次已是大師兄林衍聰在2014年的世界盃希臘站中，打入32強。林衍聰曾經在2010年的世界盃泰國站中勇奪季軍，是港隊在佩劍世界盃分站的最佳成績。

另外，港隊女子佩劍在希臘同戰世界盃分站，歐倩瑩在小組賽全勝直接晉級正賽圈，可惜她在首圈以9：15不敵土耳其劍手，無緣再進一步。