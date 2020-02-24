【劍擊．世界盃】港男子佩劍力戰憾負美國　女子花劍以第11名完賽

香港男子花劍隊在埃及開羅站世界盃勇挫勁敵韓國，鎖定東京奧運的團體賽資格，為香港劍擊寫下新一頁。 另外，男子佩劍及女子花劍隊分途出擊世界盃分站，「男佩」在波蘭華沙站的排名賽中，力戰下僅以5分不敵美國；「女花」在俄羅斯喀山站，以第11位完成賽事。

男佩硬撼美國打出代表作 因疫情意大利分站改由克羅地亞舉辦

男子佩劍隊在波蘭首都華沙出戰世界盃分站，被列17號種子的港隊派出羅浩天﹑陳智軒﹑何思朗及陳卓謙出戰。在32強硬撼英國隊，港隊在中段一度拉開15分優勢，雖然對手及後力追，但仍然以45：39晉級，而在16強不敵韓國後轉戰排名賽。

排名賽首仗遇上美國隊，對手有世界排名第4﹑波蘭站個人賽亞軍得主Eli Dershwitz坐鎮下，香港隊戰至中段亦不落下風，「守尾門」的羅浩天在最後一局拿下細分7：5，可惜未能平反敗局，以40：45力戰而敗。「男佩」及後再鬥另一老對手日本，惜同樣以30：45告負，結果以15名完成今站賽事。

原定3月初在意大利舉行的世界盃另一分站，卻因當地武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情嚴重，所以改由於克羅地亞舉辦。香港男子佩劍隊將先在匈牙利集訓後，再出戰克羅地亞及匈牙利兩站世界盃賽事。

香港男子佩劍隊派出何思朗﹑陳智軒﹑羅浩天及陳卓謙出戰波蘭站團體賽。（FIE圖片）

港隊在32強力克英國躋身32強。（FIE圖片）

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由鄭曉為﹑張楚瑩﹑廖恩尉及關渝澄組成的女子花劍隊，在俄羅斯喀山出戰世界盃分站，在團體賽16強以37：45僅負法國，無緣躋身8強。因加拿大未有戰排名賽的關係，港隊不戰而勝晉級，硬撼中國隊卻以36：44憾負，與埃及爭奪11名，結果以45：33擊敗對手，以第11位完成賽事。