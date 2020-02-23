【東京奧運．劍擊】香港勇闖世界盃4強　豪取男子花劍4項奧運資格

東京奧運是否還能如期舉行？對正在爭逐奧運資格的港將而言，一切都是後話，必需先將資格袋進口袋。 正在埃及舉行的男子花劍世界盃開羅站，是男花團體賽奧運積分賽最後一站，港隊全力爭取保住排名，以順利獲得資格。 最後，無論是「大師兄」張小倫、當打的蔡俊彥和張家朗，及小將吳諾弘，都不負眾望，一口氣奪得男花團體資格、及3個個人賽資格，將香港獲得的東京奧運資格，一口氣由18個增至22個。

香港隊賽前在奧運積分榜排第4位，由於首4名、及首4名之外的洲份首名（亞洲及大洋洲）都可以直接取得奧運資格，關鍵是即使不能以首4名直接晉級，亦要守住世界前4位以外的洲份首名，憑此獲得資格。

蔡俊彥在個人賽8強出局。（FIE）

16強對英國 後段發力勇挫對手



港隊今日由張家朗、張小倫、蔡俊彥及吳諾弘出戰團體賽。16強對英國第一輪對戰，由張家朗出擊開始已領先至5：2，小將吳諾弘守住6：4，到蔡俊彥一口氣拉開至12：7。第二輪對戰初段，港隊換入張小倫，保持分差至18：13，張家朗緊接出擊，一度遭Ben Peggs追近至20：19，幸家朗在最後15秒內連搶3分，復又在最後3秒遭對手扳回2分，以23：21些微優勢交棒予蔡俊彥。在個人賽戰至8強的「菜頭」，一口氣將優勢擴大至30：23。



最後一輪對賽，港隊在對手遭罰紅牌下獲加分，小倫進一步將優勢擴至35：25；蔡俊彥稍為再拉開至40：29，「守尾門」的張家朗，以45：30為香港鎖定勝局，進入8強，對手是以43：25擊敗烏克蘭的韓國。若能獲勝，即能保住排名第4，奪得奧運入場券。

張家朗雖在個人賽首圈出局，但養精蓄銳後出戰團體賽。（FIE）

8強苦戰下反勝韓國 逆境下勇奪資格



8強「生死戰」對實力強橫的韓國，戰情緊湊得多。第一輪由張家朗先出擊，面對Lee Kwan Hyun先落後4：5，緊接蔡俊彥對許俊在最後3秒戰成7：7，張小倫緊接一度拉開至12：8，但最終又遭Son Young Ki追近至12：11，仍令港隊獲得些微領先優勢。



次輪蔡俊彥再落後17：20，幸張家朗強勢追成25：23，張小倫進一步拉開分差，完本輪時已拉開至29：23。進入最後一輪，落後的韓國兵敗如山倒，「菜頭」一度將分差拉開至10分差距，韓國Son Young Ki又扳回4分，但香港仍領先至35：28，張小倫守住領先至40：32。再次「守尾門」的張家朗，順利為香港鎖定45：35勝局，一舉奪得奧運資格，在武漢肺炎陰霾下為香港帶來好消息。



由於劍擊團體賽資格會附帶3席同劍種的個人賽資格，意味港隊今次一口氣在男子花劍項目，獲得1席團體及3席個人共4項資格，將香港已擁有的奧運入場券，由18張增至22張。

香港男子花劍隊。（FIE）

香港男子花劍隊。（FIE）

香港已獲得的東京奧運資格：