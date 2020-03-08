【足總盃】大埔複製雲高爾換龍劇本　十人苦戰下淘汰理文

自從前荷蘭國家隊教練雲高爾在2014年世界盃8強戰，互射12碼前突然換入告魯爾，後者連救兩記12碼成晉級功臣後，此「絕技」不時獲仿傚。 足總盃首圈第二場今日（8日）繼續在將軍澳運動場閉門舉行，由理文跟和富大埔爭逐半準決賽席位。大埔最後30分鐘雖少踢一人，但仍守至互射12碼階段，結果更憑最後一刻入替的陸平中「複製」告魯爾劇本，兩救12碼助球隊晉級。

「黃黑軍團」此役盡遣最強陣容，尼迪利、基華尼頓、亞哥斯達及沙普夫悉數上陣，後防也有隊長列斯奧擔正。至於狀態回勇的大埔近4仗錄得不敗戰績，更曾勇挫5000萬大軍富力R&F，韓援金承龍再度披甲，惟另一位新兵、塞爾維亞籍門將古斯美則未入大軍名單。

鄭兆均單刀射破錢兆琛十指關，助理文追近至1：1。（袁志浩攝）

理文雨戰下後防鬆散 大埔早段兩度領先

開賽前約半小時起將軍澳天氣漸變壞，加上場地周圍被大霧濃罩，雙方要在雨中作戰。開賽僅1分鐘，金玟基接應右路傳中衝頂遠柱入網，助大埔閃電打開紀錄。理文只花7分鐘就扳平，尼迪利直線傳至鄭兆均腳下，後者單刀射入成1：1。不過理文後防稍不集中，10分鐘就再被大埔領先，陸志豪左路罰長傳入禁區，杜度在混亂中將皮球放入網窩。

唐道碧（左）在禁區邊侵犯基華尼頓，結果被判罰極刊。（袁志浩攝）

今場比賽依然有球迷「偷雞」從球場外圍睇波，更手持球會頸巾打氣。（袁志浩攝）

完半場前理文成功追近，基華尼頓禁區邊遭唐道碧踢跌，球證直指12碼點，「黃黑軍團」由尼迪利操刀一射中鵠，半場雙方踢成2：2。「綠戰士」守將麥保美戰至83分鐘兩黃一紅被逐，理文雖擁有多踢一人的優勢，但90分鐘內沒法再添進帳，雙方需延至加時分勝負。「黃黑軍團」加時雖先後換入梁嘉恆、賓希路及謝朗軒變陣，惟30分鐘內依舊仍未撕破大埔防線，以2：2進入互射12碼環節。

陸平中在第120分鐘入替，在互射12碼階段為大埔把關。（袁志浩攝）

陸平中分別救出梁嘉恆及尼迪利的12碼。（袁志浩攝）

陸平中後備入替 戲劇性救12碼成功臣

大埔於加時最後1分鐘由傷愈復出的陸平中入替錢兆琛，這位「12碼專員」結果不負所托，首五輪先後勇救梁嘉恆及尼迪利的12碼，而大埔4射全中，結果「綠戰士」苦戰下以總比數6：5驚險淘汰理文，下周一（16日）會鬥冠忠南區爭入4強。