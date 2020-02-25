【菁英盃】新援金承龍起孖　十人大埔挫富力　南區躺着也晉級

菁英盃分組賽進入最後階段，餘下兩戰必須全勝的富力R&F，今日（25日）迎戰早已宣告出局的和富大埔。 大埔憑新兵金承龍連取兩球，加上門將錢兆琛表現神勇，換邊後10人應戰下終爆冷以2：1險勝對手。富力賽後宣布提早出局，而冠忠南區則鎖定首名晉級資格，將跟傑志爭奪冠軍。

富力今日必須擊敗大埔，才能保住進入決賽的希望，主帥楊正光以強陣應戰，由基奧雲尼、伊高沙托尼及利安高組成鋒線，新加盟的厄瓜多爾前鋒安古路則未在名單之上。大埔昨日正式公布前蔚山現代翼鋒金承龍加盟，此子今仗即擔任正選。

金承龍上半場射入12碼，助大埔先開紀錄。（袁志浩攝）

菁英盃大埔對富力精彩戰況（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

傳射俱佳 金承龍表現對辦

大埔韓援金承龍曾於2012年助蔚山高舉亞冠盃冠軍，這位前鋒寶刀未老，今場展示出個人功架，無論在罰球、傳中質素，以至進攻意識、走位配合等都表現可人。39分鐘孫銘謙搏得12碼，由金承龍操刀冷靜射入成1：0。

下半場「綠戰士」有唐道碧57分鐘兩黃一紅被逐，兩分鐘後更遭富力射手基奧雲尼頭槌追平。劣勢之下，金承龍再次挺身而出，在77分鐘突破越位、接應罰球後避過林衍廷單刀射入，最終大埔憑這位韓將梅開二度，以2：1擊敗富力，粉碎對方首度晉身盃賽決賽的美夢；而南區則坐享漁人之利，以15分提早鎖定出線席位。

在港超地標戰即連中兩元，金承龍坦言賽前略感緊張，他表示自己由1月抵港跟隨球隊操練至今，每日都下盡苦功，「我時刻都準備好自己，雖然我已經34歲了，但仍感覺很年輕！」這位昔日於韓職打滾的翼鋒認為香港聯賽水平不俗，「很高興取得入球助球隊獲勝，希望隊友可以藉此慢慢成長。」

進攻意識是金承龍今場令人眼前一亮的原因，這位翼鋒靠走位入楔，攻入個人第二球。（袁志浩攝）

錢兆琛罪人變功臣 獲獎淚灑球場

大埔能夠繼去年5月4日後再勇挫富力，守門員錢兆琛亦應記一功。這位20歲門將此役早段先救走陳嘉宝近門勁射；下半場再飛身撲出利安高小禁區內的埋門，賽後當選今仗最佳球員。錢兆琛過去數場因「輕出」而成為球隊輸波罪人，表現飽受批評，他接過獎項後終哭成淚人。

「我不知道應該用甚麼言語去形容此刻心情......球隊一直落敗、士氣低落，直到今日取勝，這段時間絕不易捱。」這位門將也明白自己仍有不足，感謝隊友及教練團的支持與信任，「今場總算爭一口氣，但好表現不能只限今場，希望可維持下去。」

錢兆琛兩度化解富力「必入球」，最終獲選為今場最佳球員。（袁志浩攝）