【行山】山藝教練數最「睇唔過眼」事　一項行為比亂拋垃圾更缺德

行山遠足時，你見過別人什麼最「睇唔過眼」的行為？ 登毅戶外培訓總監吳銨洋有多年行山露營經驗，他表示最不能接受的是從山上扔石，因為可能危害他人性命，他發現的話，一定會出聲阻止。

在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，愈來愈多市民在周末假期行山。在社交網站上，除了見到郊野山頭人山人海的照片外，還有一些公審行山人士不當行為的帖子，例如有人隨地扔垃圾或吸煙。

吳銨洋到千島湖清景台一帶行山執垃圾。（顏銘輝攝）

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談到在山上一定要出聲阻止的行為，吳銨洋認為是扔石落山。（顏銘輝攝）

吳銨洋本身是一位資深山藝教練，他覺得在山上最「睇唔過眼」的行為並非亂扔垃圾，而是亂扔石頭。他不是輕易出口話人，但見到人扔石的話，他一定會出手阻止，他說：「第一件事，我見過人在山上扔石頭，在崖頂扔石頭，他們說是清理石頭，但始終崖底可能有人，很容易擊中其他人。」

吳銨洋續說：「我見過有人在蚺蛇尖扔石仔，或者踢石頭下去，我不能不去阻止，我要告訴他們這些行為不要得。」在上月底，有人在狗牙嶺虎吼石河頂向下擲石，引發眾怒，就連香港攀總都發聲明譴責，表示在山徑或懸崖邊拋擲石塊是十分危險，嚴重危害他人生命安全。

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吳銨洋呼籲大家在山上自拍要小心，如果他見到有人在危險地方拍照，都會出聲勸阻。（顏銘輝攝）

山上美景醉人，但如果只掛住拍照取景，有機會失足發生意外，近年在梧桐寨及獅子山都出現過類似的墮崖事故。本身是香港攀總山藝委員會主席的吳銨洋表示，如果見到有人在危險位置自拍，他都會忍不住出口，「我見過有人在獅子山爬出去拍照，爬到一個位置，我都為他感到擔心，便叫他趕快回來。」

記者好奇追問，如果見到有人亂扔垃圾，他會否出聲勸阻？吳銨洋露出複雜的神情，「垃圾問題，有時我都沒有那麼好氣跟人爭拗，見到他扔完之後，我轉頭幫他執走吧。（為何不跟他說？）其實每個人都知垃圾應該要自己帶走，但亂扔垃圾的人，每個都有自己一套道理，去支持自己不用做這件事。簡單而言，是一些歪理。你明知對方滿口歪理，就不要跟他吵吧！」

對於亂扔垃圾的人，吳銨洋卻表示沒好氣跟人爭拗，寧願自己靜靜地幫對方執手尾。（顏銘輝攝）

吳銨洋表示以前都跟人就垃圾問題爭執，「試過跟個叔叔拗，『你這些果皮不可以隨處扔，這是垃圾來』，他就會跟你滔滔道理。你見到個勢，都知道拗來沒有意思，這是我自己的見解。所以，唉，他要知的，就應該知道很耐，通常我靜靜地幫他帶走。」

在亂扔垃圾方面，最大爭議的是果皮，有部分人認為果皮可以化解成肥料，有助郊外植物生長，但吳銨洋強調：「果皮未腐化前，都是一件垃圾，影響衛生。可能他們的『道理』是，果皮分解得到，可以幫助植物生長，變成肥料，但你試過堆肥就知，你需要用個桶養住，再用酵素，才能變成肥料。你隨便扔果皮在地上，對泥土及植物都沒有幫助。」

吳銨洋表示，他曾跟果皮是否垃圾的問題跟人理論。（顏銘輝攝）

吳銨洋認為人多去郊野公園行山不是一個問題，但每位郊遊人士都應該注意自己的行為操守，「始終郊野公園是大家的，我歡迎郊野公園多遊客。不過，大家去郊野的時候，都要盡自己一點點的責任。好容易做到的，自己垃圾自己帶走，尊重其他郊遊人士。」

吳銨洋希望行山人士可以自己垃圾自己帶走，尊重其他郊遊人士。（顏銘輝攝）