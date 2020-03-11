【英超】今晚曼城對阿仙奴延期　因奧林比亞高斯班主確診新冠肺炎

在英國時間今日凌晨，英超賽會突然宣布，原定今晚舉行曼城主場對阿仙奴的英超補賽延期。

英超賽會今晨宣布，以防萬一，曼城主場對阿仙奴的比賽延期，因為諾定咸森林及奧林比亞高斯班主Evangelos Marinakis昨日宣布確診新冠肺炎。

13日前，奧林比亞高斯作客阿仙奴，出戰歐霸盃比賽，當時Evangelos Marinakis與阿仙奴職球員見過面。徵詢過醫學意見後，阿仙奴及曼城都同意有需要將比賽延期。

英超賽會亦同意兩隊的決定，將為這場補賽重新安排日期。英超向受影響的球迷致歉，但以策萬全，不得不作出這個決定。英超亦強調，暫時無意押後其他比賽。

阿仙奴亦在官網解釋，他們發現有多名球員在那場歐霸盃比賽後，接觸過確診患者Evangelos Marinakis，相關球員會在家中隔離，直至14日檢疫期完結。至於坐在Evangelos Marinakis附近的阿仙奴職員亦會留在家中自我隔離。

Evangelos Marinakis昨日在Instagram表示，「最近的病毒找上門了」，這名希臘商人指自己現時正跟足醫生指示接受隔離。他於聲明中寫道：「最近的病毒找上門了，我自覺有責任讓公眾得知事實，我現時感覺良好，遵從醫生指示接受治療及隔離，我強烈建議其他患病的希臘國民也這樣做，我希望大家早日康復。」