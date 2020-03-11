【歐聯】一代萊比錫少帥勝舊人　認識「摩連奴二世」拿基斯文

兩個32歲男人，在昨晚歐聯揚威。 32歲的伊利錫為阿特蘭大上演「大四喜」，帶領球隊大破華倫西亞晉級；同一晚，32歲的拿基斯文（Julian Nagelsmann）則以教練身分，率RB萊比錫擊敗摩連奴的熱刺，成為在歐聯淘汰賽晉級的最年輕主帥。

長江後浪推前浪，一代新人勝舊人。

曾經，41歲的摩連奴領波圖贏得歐聯冠軍，被視為劃時代的少帥代表。

如今，萊比錫教練拿基斯文（Julian Nagelsmann）擊敗已成老帥的摩連奴，以32歲231日，成為史上在歐聯淘汰賽晉級的最年輕教練。

32歲的拿基斯文成為歐聯史上在淘汰賽晉級的最年輕主帥。（路透社）

萊比錫昨晚歐聯16強次回合主場以3：0大勝熱刺，兩回合以4：0晉級，技術性擊倒摩連奴領軍的熱刺。

拿基斯文對熱刺的評價是：「比起今場的熱刺，我覺得禾夫斯堡及利華古遜更難應付。」至於摩連奴對萊比錫則說：「我十分喜歡這支球隊的踢法，希望他們在8強好運。」

如此清脆利落地贏摩連奴，對拿基斯文別具意義，自出道以來，他就有「摩連奴二世（Baby Mourinho）」的外號。

拿基斯文與摩連奴惺惺相惜。（美聯社）

Mourinho and Nagelsmann ditched the handshakes pic.twitter.com/XjqdgJei5g — B/R Football (@brfootball) March 10, 2020

「我的足球風格跟摩連奴不一樣」

拿基斯文20歲的時候效力奧格斯堡二隊，但膝部重創，不得不提早結束球員生涯，而他的父親更在同年逝世，他要擔起一頭家。時任奧格斯堡二隊主帥杜慈，即現任巴黎聖日耳門教練，就為他提供了一份球探工作，讓拿基斯文開展教練生涯。

拿基斯文之後轉到1860慕尼黑青年軍執教，其後轉到賀芬咸的U19，之後在28歲時升任為賀芬咸一隊主帥，帶領球隊由護級分子變成歐聯資格的競爭者。同樣年少成名，又沒有職業足球經驗，故此外界常將他與摩連奴比較。

不過拿基斯文表示，他與摩連奴的足球風格截然不同：「我們要娛樂大家。雖然我在進攻上都有設規限，但宗旨是讓球員在適當的時間尋找適當的空間及解決方法。或者很多教練都注重防守，但我們要取悅球迷，不能夠只想着防守及零失球。我跟摩連奴有相似的經歷，我們都沒有踢過職業足球，但我們的足球風格並不一樣。」

摩連奴曾經也是一位引領球壇戰術潮流的少帥。（Getty Images）

萊比錫如何轟散熱刺（按圖進入）

+ 5 + 4 + 3

由賀芬咸到萊比錫，拿基斯文喜歡使用3-4-3或3-5-2陣式，某程度上引領了德甲球隊轉踢3中堅的潮流，就如當年摩連奴將4-3-3陣式帶到英超，令一批踢慣4-4-2的球隊轉陣。然而拿基斯文的風格是進取及勇敢，踢出高壓，看重控球，希望控制比賽。

因此拿基斯文不但為擊敗熱刺而開心，更為萊比錫以自己的風格去贏波而滿足，他說：「最難能可貴的是，我們專注踢出萊比錫的風格，而在下一圈，我們都不會改變。我們沒有遷就熱刺而改變自己太多，我們就如常踢出自己的足球。」今場萊比錫佔52%控球，射門13次5次中目標，皆在熱刺之上。

拿基斯文在20歲因為膝傷而要結束球員生涯，之後轉任教練。（Getty Images）

將年輕化為執教優勢

拿基斯文作風平易近人，與球員打成一片，他說：「作為球隊主帥，30%的工作是戰術，70%的是與人溝通。」在這方面，比起不時跟麾下球員產生磨擦的摩連奴，拿基斯文跟自稱「溝通專家」的利物浦主帥高普，理念更相近。

他認為年齡不是他執教的障礙，反而是一項優勢，「作為一個年輕的主帥，確實有幫助。如果大家年齡接近，你跟球員有共同的語言，你認識Instagram、Facebook，較容易令氣氛變得有趣。你知道球員為什麼而笑，你需要在他們留下一個印象，覺得你是個有型、搞笑的傢伙。我可以拿自己來開玩笑的。」

拿基斯文在賀芬咸成名。（Getty Images）

拿基斯文有自己的一套執教方式，例如不少球隊均會有罰款制度，懲罰訓練遲到或不守規則球員，但他不喜歡那樣，寧願領軍做義工，「他們去醫院探望病童，會從中學到更多，讓他們了解自己的使命，知道原來自己的生活已經很美好，畢竟他們都已經有很多錢。」

拿基斯文十分貼地親民，對球迷來說，他就像一位街坊。在他的辦公桌下，有一塊滑板，他解釋：「有時我會踩滑板回家，我住在7公里之外，可以踩得非常快。我擅長踩滑板，因為我玩慣滑雪板，兩者很相似，十分容易。球迷見到我在鬧市中踩板都會笑，他們難以相信萊比錫的主帥竟然會踩滑板。他們很喜歡的，覺得我是個正常生活的普通人。」

拿基斯文昨晚帶領萊比錫擊敗熱刺，晉身歐聯8強。（路透社）

拒絕皇馬成最佳決定

數教練生涯其中一次最重要的決定，肯定是2018年拒絕西甲班霸皇家馬德里，答應2019年執教萊比錫。他說：「我拒絕皇馬，但最重要的是，他們那時沒有向我開出合約，只是邀請我見面。我有兩個星期時間去準備，包括學好西班牙文。我人生還有漫漫長路，不是只有5年去賺錢，我可以有10年、20年去賺。如果你是個50歲的領隊，可能就不會拒絕皇馬，但我現在認為自己的決定是正確的。」

「在這裏，我有空間去犯錯，從錯誤中學習，去成長為一個更好的教練。你在大球會不會有這樣的機會。如果你贏不到波，大球會不會問你原因，他們會直接炒了你。」

拿基斯文表示他堅持踢悅目足球，娛樂球迷。（Getty Images）

熱愛行山的少帥

拿基斯文不是那種像前阿仙奴領隊雲格（Arsene Wenger）般的足球狂熱者，他講求工作與生活平衡。他會去滑雪、玩滑翔傘、踩山地單車，他還正在上堂學駕駛小型飛機。他平時喜歡在萊比錫附近行山，到山上暫時遠離工作的煩惱。

「沒有手機，沒有WhatsApp，不用開會，就只有美麗的風景。我感受到自由，可以深呼吸，你會覺得自己在大自然面前其實很渺少，這樣就可以幫我度過一些困難的日子。你的生命中不能只有足球、足球及足球。」

「我很希望贏冠軍，如果10年內贏不到，我還會繼續這份工作，但如果我有幸贏盡一切，或者12年之後，我可以嘗試其他東西，例如可以住在阿爾卑斯山上，一定會很開心的，很完美的生活！」