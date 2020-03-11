【東京奧運．拳擊】剖析曹星如落敗原因　這是職業和業餘賽的分野

曾在職業賽22連勝的「神奇小子」曹星如，最終未能在東京奧運亞洲及大洋洲區拳擊資格賽奪得奧運資格，需待5月世界遺材賽再戰。 Rex在負方賽敗予19歲伊朗小將斯巴殊，這一場對決中，我們看到業餘賽和職業賽之間的分野。

第一回合：未能捕捉對手進攻時機



對手採取非常進取和重視反應的打法，兩手垂低，露出面部。這種打法出拳角度難以捕捉，但反應不及面部就會受到重創。曹星如未能捕捉他的進攻時機和距離，所以中拳較對方多。

斯巴殊保持距離時多垂低雙手，重視反應。（Olympic Channel直播截圖）

第二回合：對手領先下捉迷藏 曹星如難搶分

這回合充分反映職業賽和業餘賽制不同，並會影響打法。曹星如採取壓迫性近身打法，目的是追分，主動性和壓迫感到佔優，亦使對手受到傷害，但第一回合領先的對手像「捉迷藏」，盡力保持遠距離，左走右走，間中先打力量不重的拳。



第三回合：對手勝券在握拒埋身肉博



捉迷藏的回合，領先兩個回合的對手，怎會和你埋身肉搏？儘管他這回合輸了，結果還是會贏。如果是對戰多個回合的職業拳擊就不同，定必盡力擊倒對手。而在職業賽發展多年的Rex，在僅得1年多去適應業餘賽制度下，面對雖年輕但自小在業餘賽制下受訓的對手，自然成為輸蝕的一方。