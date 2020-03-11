【東京奧運．拳擊】曹星如負方賽落敗　5月再爭東奧最後入場券

香港拳手曹星如（Rex）在東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區（亞大區）資格賽關鍵最後一戰，力戰三回合後不敵伊朗小將斯巴殊，未能取得男子羽量級（52至57公斤）的最後兩個名額之一，將在5月於法國舉行的世界遺材賽爭奪最後登奧機會。

曹星如在8強不敵世界冠軍米薩夏利諾夫，落入負方賽再爭入6強以取得餘下兩個席位之一。（Olympic Channel）

曹星如在8強不敵侵略性極高的世界冠軍米薩夏利諾夫後，需轉戰負方賽並與其餘3個8強落敗的拳手爭奪餘下兩個資格。這是Rex爭取東奧資格的最後兩個機會之一，他需在今屆資格賽直接贏得席位，免在難度更高的5月世界遺材賽趕「尾班車」。

紅角的曹星如在今日賽事中第5場上陣，他迎戰的是年僅19歲、同時左撇子的斯巴殊，後者在8強時因被對手擊中眼角後流血不止，教練在第三回合決定棄賽落敗。

曹星如今仗的對手斯巴殊（左）在業餘拳壇出道僅1年多，錄2勝1負。（Olympic Channel）

首回合初段，曹星如先保持安全距離未有與對手搏拳，反應迅速的斯伯殊則多次看準時機進攻，多次刺拳擊中Rex再追加連環拳，令Rex先落後。次回合曹星如甫開局就採取主動，但斯伯殊反擊凌厲，Rex仍未能佔得優勢，5名裁判一致判斯伯殊領先。最後一回合，點數大幅領先的斯伯殊不斷遊走，急需搶分的Rex難以拉近與對手的距離，雖幾次重拳擊中對手，不過難以力挽狂瀾，終以點數落敗。

5月世界遺材賽 登奧最後機會

最終Rex未能在負方賽勝出，錯失直接取得東京奧運資格。然而，Rex仍可轉戰最後機會的世界遺材賽，與其他洲份未能取得資格的拳手，共同爭奪同量級的4至5個名額（視乎主辦國日本能否藉資格賽獲得名額）。

曹星如的Road to Tokyo：