【足總盃】基奧雲尼戴帽　富力送愉園4蛋　破決賽荒只差一步

足總盃今日（13日）於將軍澳運動場進行第二場半準決賽，由「5000萬大軍」富力R&F迎戰愉園。結果入籍港將基奧雲尼在今場大演帽子戲法，助富力以4：0輕取愉園，並自2016至2017年球季創會以來，首度殺入足總盃4強，有望打破從未晉身盃賽決賽的尷尬紀錄。

季初豪言要奪取本地錦標大滿貫的富力，早前已先後於高級組銀牌及菁英盃出局，這支富豪球會若求打破錦標荒，僅餘下聯賽及足總盃兩個希望。

伊高沙托尼（右）今場交出兩助攻及1入球，同屬贏波功臣。（袁志浩攝）

愉園正選平均僅25歲 林嘉緯妙射中楣

雖然新兵安古路仍未辦妥工作證，林志堅亦因傷缺陣，不過富力有季中加盟的林嘉緯擔正，配合伊高沙托尼及迪布尼兩位外援。愉園則續派伍家揚、黎培基及葉卓文等小將應戰；球隊正選平均年齡只得25.5歲，較富力小5歲。

富力上半場採取主動，惟攻勢未見威脅愉園防線，至34分鐘林嘉緯於禁區頂妙射中楣，基奧雲尼門前「執雞」但卻越位在先，入球被判無效。

林嘉緯（白衫）加盟後首助富力正選上陣，表現活躍。（袁志浩攝）

在疫情肆虐下，富力球員及教練楊正光賽後以「擊下臂」代替擊掌。（袁志浩攝）

基奧雲尼戴帽 吻隊友臉頰慶祝

不過1分鐘後這位入籍前鋒即有斬獲，林嘉緯中場直線傳至左路的伊高沙托尼，後者憑個人技術連過兩名守衛後傳中，後上的基奧雲尼趕至撞射破網，為富力半場領先1：0。基奧雲尼在入球後更先後親吻兩位隊友伊高沙托尼及迪布利的臉頰，在武漢肺炎疫情下，此舉不禁令在場傳媒嘩然。

換邊後富力只花兩分鐘便擴大領先優勢，基奧雲尼接應中場妙傳，突破愉園防線後單刀破網；此子62分鐘再乘伊高沙托尼右路開出罰球，伏兵後柱輕鬆頂入，個人連中三元。富力及後再有伊高沙托尼禁區頂燙射得手，最終向愉園送上4隻光蛋，晉級後將於本月22日跟冠忠南區或和富大埔爭逐決賽資格。

基奧雲尼（白衫）上半場一度「食詐糊」，惟最終仍有3球進帳。（袁志浩攝）