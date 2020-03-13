【足總盃】林嘉緯投富力後首任正選　18年經驗卻因一個原因緊張

自1月中從東方龍獅加盟另一港超勁旅富力R&F，港足中場林嘉緯苦等首個正選機會。今日（13日）富力在足總盃半準決賽鬥愉園，林嘉緯終如願以償；這位已踏足職業球壇18年的老將，卻坦言賽前仍感緊張，究竟原因是甚麼？

港足中場林嘉緯今年1月決定離開東方，轉投以中國廣州為訓練基地的富力，當初忍痛離開家人北上，球隊卻意外因疫情而留港訓練。這位港將因足總在2月安排多場菁英盃分組賽，在曾代表前球會出戰該賽事下，加盟富力後僅於1月18日的港超後備登場。

相隔接近兩個月，林嘉緯終首度在新東家出任正選，「很期待今場比賽，始終之前『作客』踢畢30分鐘，就很久沒有比賽了；一直靠練習維持感覺，但比賽跟練習是兩回事。」

作為港超聯少有的技術型進攻中場，林嘉緯在場上的作用依舊突出。（袁志浩攝）

拒作「老鼠屎」 調整踢法重新出發

林嘉緯口中的作客賽事，其實是富力在燕子崗的主場比賽。或許是他仍未習慣，又可能是他真的太緊張了，「雖然踢了很多年，但今日還是有丁點緊張。球隊半季排第一，不想在我加盟後有任何差池；銀牌及菁英盃也先後出局，惟今季球隊一定要捧盃，所以有一定壓力。」

上半場禁區頂一記妙射，林嘉緯差點便助球隊先開紀錄，惟入球卻慘遭門楣阻止。他坦言對此「好炆」，他邊分析自己在球隊中的角色及踢法，言語間仍看得出他對自己要求甚高。「以往在傑志或東方，兩翼都會收入中路；富力踢法雖很適合我，兩翼卻是拉邊。球隊希望我擔任後上前鋒，所以在兩翼拉開後，前線只得基奧雲尼一名前鋒。我有時會回後攞波，變相對基奧雲尼支援不夠，這點需要調整。」

雖然未能取得進帳，但林嘉緯還是間接創造了至少一個入球。（袁志浩攝）

「不想生涯在後備席完結」

作為34歲的技術型中場，林嘉緯被部份人認為已踏入生涯尾聲，但他對足球仍有一股執著。他不甘願作平凡的一群，或被投閒置散，正如他冒險求變、加盟富力的原因一樣，「希望可繼傑志後再捧盃，一直挑戰下去，而非在後備席完結球員生涯。」