【東京奧運．拳擊】曹星如返港5月再爭資格　「會用行動證明」

「今次太心急想取得奧運入場券，想得太多而變得混亂。」在東京奧運資格賽失利的曹星如（Rex）道。 然而，挫敗增添了經驗，「返港會調整訓練，希望當連續比賽時能控制平穩心情，發揮出水準。」他將在5月轉戰世界遺材賽再爭奪資格。

兵慌馬亂、如臨大敵，說的是傳媒往日在曹星如主場參戰拳賽時的採訪景況。

今天，傳媒依舊早早到機場接機大堂守候，等待「神奇小子」由約旦歸來。雖然未有為香港帶回東京奧運入場券，記者們依舊不敢怠慢，因為莫論勝負，他早是屬於香港人的拳王。

曹星如轉業餘後一直低調出賽，近日因代表港隊挑戰東奧資格賽而再受關注，返港時有多間傳媒守候。（葉詩敏攝）

賽後曾痛哭 「令大家擔心不好意思」



職業生涯曾錄22連勝紀錄的曹星如，日前在東京奧運拳擊亞洲及大洋洲外圍賽負方賽失利，今晚由約旦返港的他，甫踏出出境大堂已向傳媒展現笑容，更推着行李走到欄邊打招呼。畫面跳轉到日前負方賽因急於進攻自亂陣腳，在關鍵戰落敗後流下自責與不甘的眼淚。未能在今賽鎖定資格的他表示心情已平復下來：「那天在房內哭了一陣子，後來團隊說出去走走，出去後心情也平復了。」



星如在8強與負方賽落敗後，受訪時數度落淚，一再向收看直播的港人致歉。「未試過那麼激動，今次真的是激了少少，令大家擔心，真的不好意思。」Rex笑道。

曹星如看到熟悉的傳媒臉孔，推着行李衝前打招呼，「辛苦大家了。」（葉詩敏攝）

比起過往職業生涯的22連勝重擔，他坦言代表香港爭奪奧運資格更感壓力，他稱太想取得東奧入場券，腦海不自覺想太多，「最後一場比賽想太多而亂了節奏，發揮不了水準。經過這次經驗，會提醒自己不要看得太重，像頭兩場般享受比賽，自然能進入狀態，打得更有信心。」

兩年前由職業轉打業餘拳擊，今次代表港隊出戰資格賽，即使未能取得資格而回，也有所得着，「可以與世界冠軍米薩夏利諾夫對賽，而且我以往在國際賽都未試過晉級的，是個很好的經驗。」

記者問怎樣紓解壓力，「看到老婆就最好！」曹星如笑道。（葉詩敏攝）

無懼出外作賽遭歧視 希望再赴外地訓練



這一次在疫情在全球蔓延下遠征，他表示當地人很少戴口罩，與港隊出外時亦慘被歧視：「China？Corona？」星如續道：「不過生活還是要繼續，唯有盡量做好防疫措施。」

Rex將要在5月遠赴法國巴黎出戰世界外圍賽，爭取最後登奧機會。問到接下來的訓練計劃，他笑謂：「因為落敗後太崩潰，還未與教練就此商討，不過傾向出外訓練，與不同風格拳手對練，累積更多實戰經驗，習慣國際賽的模式。」他坦言要提升出拳量，與在密集賽程時控制平穩心情比賽。

對於終極機會的世界遺材賽，他表示行動最實際：「現在怎說也沒用，會用行動、訓練去證明狀態。」