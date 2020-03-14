【E沙拿空難】調查報告揭機師違法收酬載客　無夜間飛行訓練

阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）去年初獲卡迪夫城羅致後，從法國乘小型飛機往英國時不幸葬身英倫海峽。 一年過去，英國當局公開調查報告，揭發駕駛飛機的機師並未持有商業飛行牌照，沒有資格在夜間飛行。

沙拿去年1月21日跟南特的隊友告別後，從法國啟程往威爾斯，準備到新東家卡迪夫城報到。當日乘59歲機師David Ibbotson駕駛的小型飛機啟程，在黃昏失去蹤影。沙拿的遺體一個月後被發現，Ibbotson的遺體未能尋獲。

伊美利安奴沙拿離世時僅28歲。（Getty Images）

英國航空意外調查局昨（13日）公開調查報告，指Ibbotson並未接受夜間飛行的訓練，亦未曾練習使用機上儀器飛行。事發時他為了避開惡劣天氣而失控，飛機的速度超出機體負荷，最後直插海中。

報告明示機師與飛機都沒有商業飛行牌照或許可，機師只有私人飛行牌，沒有資格在事發時段駕駛飛機，飛機亦不符合商業飛行的安全標準。而報告推斷，E沙拿與Ibbotson都因為飛機的排氣喉泄漏，導致一氧化碳中毒。

E沙拿的家人仍為愛兒罹難而悲傷，意外將交由死因庭調查。他的父親（右二，啡色衣服）已離世。（Getty Images）

E沙拿的代表律師指調查報告亦有不少問號，需要死因庭調查。而卡迪夫城與南特仍就E沙拿的轉會費爭持不下，卡迪夫拒絕支付轉會費的首筆600萬歐元款項，被國際足協裁定須履行合約。但卡迪夫不服，上訴至國際體育仲裁法庭，預定於今春審理。

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