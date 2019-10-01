【足球】南特追討E沙拿轉會費首期　國際足協下令卡迪夫城找數

卡迪夫城在今年初從南特簽入伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala），但可惜這名阿根廷鋒將乘搭飛機往英國時遇上空難喪生。卡城堅稱轉會手續未完成，拒絕支付轉會費，但國際足協最新下令，要卡城向南特支付首期530萬鎊。

國際足協的聲明稱：「就2019年1月19日伊美利安奴沙拿由南特到卡迪夫城的轉會交易，卡迪夫城一定要向南特支付首期款項600萬歐元（約530萬鎊）。600萬歐元是根據合約應付的首筆款項，基於保密原則，我們不會評論未來分期付款或其他交易條件。」

在伊美利安奴沙拿出事前，卡迪夫城已經公布轉會。（視覺中國/資料圖片）

在今年的冬季轉會窗，卡城以破球會紀錄的1500萬歐元從南特收購伊美利安奴沙拿，但這名28歲阿根廷前鋒在1月21日搭小型飛機往卡迪夫期間失蹤，其後救援人員在飛機殘骸中找到他的屍體，證實他遇難。

南特向卡城追討E沙拿的轉會費，但卡城拒絕支付，所以南特要求國際足協仲裁。南特指E沙拿遇難之前，已經完成所有轉會手續，但卡城就認為轉會無效，因為英超賽會不同意部分最初合約條款，而E沙拿沒有確認到經修改後的最終版合約，他從沒有被註冊為英超球員。

伊美利安奴沙拿之前效力南特。（視覺中國/資料圖片）

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如今國際足協一槌定音，南特的代表律師發聲明歡迎其決定，「卡迪夫城一定要尊重承諾以及體育界的法則。E沙拿逝世是一件影響體壇的悲劇，但此外，國際足協提醒大家，球會必須尊重在球員轉會中的法律承諾。毫不意外地，它確認了南特在過去9個月來堅持的立場，E沙拿已經與卡迪夫城簽約，他跟南特的合約已經完結，國際足協已經發出國際轉會合約（ITC），證明E沙拿在意外當日已經是卡迪夫城的球員。」

卡迪夫城方面表示，知悉國際足協的決定，但他們會向國際足協索取更詳細的報告，再去決定下一步行動。據報，E沙拿的第二期轉會費將於明年1月到期繳付。