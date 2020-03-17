【港超聯】南區易帥後首操　領隊貝可泓：會調整踢法

港超球隊冠忠南區昨晚（16日）在足總盃出局後公布原主教練鄭兆聰離任，領隊貝可泓今日（17日）於操練後承認此舉跟球隊近期成績欠佳有關；而中場陳肇鈞也坦言球員未能踢出教練要求，彼此曾出現分歧，相信易帥後會有個新開始。

冠忠巴士與南區簽下「5年計劃」贊助將於季尾屆滿，球隊上季跟足總盃擦身而過，今季雖簽入華人如陳肇鈞、陳廣豪及劉浩霖，更大手羅致查維斯及川瀨浩太等外援，不過成績未見顯著提升，聯賽爭標希望愈見渺茫、高級組銀牌及足總盃也先後被淘汰。球會主席陳文俊昨日在足總盃出局後在網上發文，稱「世上無不散之筵席，緣聚緣散」，最終跟執掌帥印5年的鄭兆聰（Ricky）分道揚鑣。

南區今日在鄭兆聰離任後進行首課操練，僅得約10多名球員參與。（袁志浩攝）

球員教練現分歧 敗績成導火線

南區今早在將軍澳足球訓練中心進行操練，昨仗擔任正選的球員均未有現身，僅得部份後備球員參與。主持此課練習的領隊貝可泓坦言跟Ricky份屬好友，自己因對方而加入南區，對恩師離任感到難過，「他已為球隊做足所有事情，但職業足球是現實的，球隊投入很多，惟成績稍遜、際遇不太理想。」

貝可泓（左）及高尼路（右）主持練習，但他稱現時球隊沒有主教練一職，會由教練團共同作出決定。（袁志浩攝）

今季加盟的中場陳肇鈞直言，Ricky近期對球員的信任出現些微動搖，彼此「不太協調」。他道：「Ricky要求速度及側擊，但隨着部份球員年紀漸大，體能上及技術或踢不出效果。或者他找不到符合穩守突擊的球員，季中有球員離隊及加盟，又帶入了其他風格。而球員及教練在方向上也有點分歧，相信是今季令人失望的原因。」

不過陳肇鈞大讚Ricky是位值得尊重的教練，因對方助他重燃信心；他認為Ricky已為南區建立一套「硬淨」風格，離任未必非好事，「也許是時候轉變，他的離開或是個好開始。」

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陳肇鈞（紅衫）透露鄭兆聰昨日在比賽後仍正面鼓勵球員，未有任何離隊跡象，因此對消息感到突然。（袁志浩攝）

領隊貝可泓：會調整踢法

自2016年起加盟南區、曾在Ricky麾下效力4年的許宏鋒，也對前主帥離任感到可惜，「大家都未習慣，Ricky有作為主教練的威嚴，能好好管理球員，也有助華人跟外援之間的溝通。現在很擔心往後陣式上的改變，會否影響球員發揮。」

有關踢法及陣式問題，貝可泓透露，在餘下球季都不會有重大轉變，「最重要是先恢復球員信心；踢法會有調整，但需待今周再跟球員開會，聆聽大家想法報再作決定。」