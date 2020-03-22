【港超聯】疫情加劇聯賽或腰斬　足總周一開董事會商討對策

香港的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情近日急轉直下，康樂及文化事務署再次關閉豁下場地，本來有望順利完季的港超聯，前景亦極不樂觀。

整個2月及3月，本地足球尚有不少賽事閉門進行：2月在賽馬會香港足球總會足球訓練中心完成了菁英盃分組賽，惟眾球會不滿訓練中心的作賽環境，幾經爭取下終獲康文署「有條件」開放將軍澳運動場，閉門進行了多場足總盃及港超聯賽事。

早前疫情未有進一步加劇下，康文署本預定會再開放旺角大球場及香港大球場予足總使用，10支港超聯球會本預定周二（24日）開會商討場地及賽事安排，惟近日因確診個案急增，康文署昨日（21日）宣布，周一（23日）開始再度關閉豁下體育設施，意味足總無望使用場地作賽；而現實環境亦難容許賽事進行。

康文署早前有限度開放將軍澳運動場予足總閉門作賽，圖為理文對傑志的港超聯賽事。（資料圖片／袁志浩攝）

政府或加強管制 難用訓練中心作賽

冠忠南區主席陳文俊接受《香港01》訪問時透露，原定周二的港超聯會議「本身向好」，但現在情況有變，未必會如期開會，而會待周一召會的足總特別董事會作決定。陳文俊認為，場地限制令本身只進行了半季的港超聯賽難以延續，甚或要考慮腰斬，「對於球會而言，能順利踢完當然最好，但現在沒有場地，就沒有選擇，很難踢下去」。畢竟早前眾球會曾明言，若未能如期完季，球員合約、薪金等問題難以處理，延期未必是所有球會所願。

儘管足球訓練中心或是最後選擇，但陳文俊坦言該處作賽環境不好，而且政府或會作管制，「政府或會提高要求，更衣室等設施的環境也是一個問題」。

冠忠南區主席陳文俊認為，港超聯難以順利完季。（資料圖片／高詩琦攝）

港超聯若無奈腰斬，必然引起更多爭議，陳文俊認為，升、降班問題或許不大，「可以考慮不設升降班，而且過去的升降班制度本來也不完善」，但問題在於亞洲賽資格：「足總盃冠軍的亞洲賽資格也不是大問題，盃賽決賽只有3場，仍有機會草草完成，但本來屬於聯賽冠軍的亞洲賽資格呢？相信有幾間球會會比較關心」。

談到南區的意願，陳文俊坦言除了菁英盃，南區已沒有其他錦標可爭，「一切視乎董事局決定」。

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