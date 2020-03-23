【新冠肺炎】足總籲暫停訓練　東方傑志即時停操　飛馬赴會所健身

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在港情況急轉直下，香港足球總會今日（23日）宣布再度押後港超聯比賽。港超球會東方龍獅及傑志及後發表聲明，跟隨足總及政府指引暫停操練；而飛馬則安排球員到會所健身保持狀態。

受新冠肺炎疫情影響，足總董事局今日決定將港超聯比賽押後3星期，暫定4月13日重開，並關閉賽馬會香港足球總會足球訓練中心兩周至4月6日，亦強烈建議各球隊減少外出及暫停操練。

足總董事今早召開特別會議。（袁志浩攝）

東方停操兩周 職球員每日量體溫

港超部份球會在消息公布後均發聲明回應，其中班霸東方龍獅就決定停止球隊練習14天，暫定不早於4月6日復操。東方同時指出，會勸籲職球員避免外出，而體能教練及物理治療師會安排球員在家中自行健身，保持適度訓練量。球會也要求職球員每天測量體溫；如職球員新冠肺炎徵狀，需立即向管理層通報及求醫。

因應足總最新決定，東方宣布球隊即時暫停操練14天。（東方龍獅足球隊提供）

李志堅：生命比足球重要

東方總監及主教練李志堅表示，足總將比賽延期的決定合理，「大家也明白本港這兩周正處於疫情高峰期，港超暫停3周是必須及合理之舉。至於3周後康文署場地能否重開、是否重回足球訓練中心作賽，則視乎情況再作決定，希望情況有好轉。」

他又透露隊中大部份球員合約會在6月至7月屆滿，因此延期對球會未有太大影響，「今季港超能否如期完成，也非目前最需要考慮的事情。始終沒東西比生命來得重要，足球也不例外，希望各界現階段齊心抗疫，共同打好這場仗。」

東方加強隊中防疫措施，呼籲職球員減少外出及注意個人衛生。（東方龍獅足球隊提供）

傑志中心暫停開放 藍鳥明起停操

至於傑志繼教練團作出調整後，晚上再發表聲明，稱明天起將全面升級防疫措施 ，以保障球員、教練及後勤員工的健康，減低大規模社區爆發的風險。據悉，傑志一隊將由周二（24日）起暫停訓練，球會將視乎情況，在未來局部恢復訓練。消息指賽馬會傑志中心亦會暫停為其他港超球隊提供訓練場地，並全面停止傑志中心的公眾訂場服務，直至另行通告。

傑志今日在暫代主教練朱志光帶領下進行閉門操練，惟據悉球隊明天起會暫停訓練。（傑志提供）

飛馬照健身 「分散球員減風險」

另外，理文主帥陳曉明也就事件於社交網站發表意見，他形容今季為「非常艱難的一個球季」，又指港超再度延期下，教練根本無法做出任何部署及計劃。他寫道：「現在又停擺三週（周），連訓練場都封埋，我們前線只可以無奈接受。」

而香港飛馬領隊伍潤泉接受查詢時透露，會方雖將停止操練，但要求球員在位於葵涌的球會會所進行健身及體能訓練，以維持狀態。他補充指球隊會安排球員分別於不同時段訓練，盡量減少人數，並保持個人及環境衛生。富力R&F主教練楊正光就稱，目前正跟球隊管理層商量後續安排，暫未有其他回應。

各國確診新冠肺炎知名足球員：