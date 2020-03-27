【足球熱話】碧咸父親宣布再婚　「萬人迷」後母大有來頭

44歲的碧咸將會有一位後母！ 他的72歲父親泰迪碧咸（Ted beckham）宣布與任職律師的美列迪（Hilary Meredith）訂婚。

泰迪碧咸去年在慈善活動中結識了美列迪，兩人墮入愛河，昨日宣布訂婚。他們昨日（3月26日）向傳媒表示：「雖然世界上有更重要的事發生，但我們都很高興宣布，我們訂婚了！祝大家一切安好。」

泰迪及美列迪昨日宣布訂婚。（Hilary Meredith Twitter）

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泰迪與碧咸的生母珊特（Sandra）離婚18年後，如今再婚。泰迪及珊特在1969年結婚，育有3名子女，包括現年44歲的次子碧咸。不過，兩人的婚姻維繫33年後決定分開。

泰迪講過他以前跟珊特離婚，與碧咸成名有關，「要面對所有的炒作、壓力及關注，這些不是我們習慣應付的，我們很辛苦。我們沒有做好準備。」他們離婚的時候，剛巧那時碧咸與母會曼聯不和，遭領隊費格遜賣到皇家馬德里。

雖然已經離婚多年，但在碧咸退役前，泰迪（右）仍會跟前妻珊特（中）一起入場支持兒子。（Getty Images）

碧咸會在社交網站分享他與家人的合照，包括母親珊特。（碧咸Instagram）

泰迪說：「大衛講過我們離婚對他有多大影響，對於任何小朋友來說，都很難接受父母離婚。儘管我們離婚時，他們都已經長大，但對他們來說都非常震驚。問題在於我跟珊特之間，跟他們沒有關係。」

泰迪的未婚妻美列迪是一位律師及說客，經營一間律師行，活躍於軍政界，而且她還是車士打大學的法律及退伍軍人事務訪問教授。翻查去年7月的報道，泰迪準備為美列迪慶祝60歲生日，相信她現年60歲。

碧咸與父親泰迪及母親珊特的合照。（碧咸Instagram）

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