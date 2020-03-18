奧蘭度布林成熟鬍鬚Look登雜誌封面　粉絲笑指越老越似碧咸？

英國型男奧蘭度布林（Orlando Bloom）因為在《魔戒》（The Lord of the Rings）系列電影中飾演神射手精靈王子勒苟拉斯一角而走紅，高大靚仔的形象深入民心，舉手投足都散發着優雅又古典的氣質，成為不少女士心目中的男神！不過隨着年紀增長，Orlando逐漸變得成熟穩重，已經不是當年仙氣飄飄的美少年，早前他以鬍鬚Look登上雜誌封面，不少網民都笑言Orlando越「老」越似碧咸（David Beckham）！

奧蘭度布林（Orlando Bloom）當年在《魔戒》中飾演精靈王子勒苟拉斯，舉手投足都散發着優雅又古典的氣質，成為不少女士心目中的男神！（劇照）

Orlando當年在《魔戒》中飾演精靈王子，一頭白金長髮在陽光下閃耀，襯托出他英氣逼人的俊美輪廓，令不少女粉絲神魂顛倒，更令他一舉成名！不過近年他多以留鬚Look示人，雖然一樣高顏值，但就與以往陰柔的感覺完全不同，更加有型及散發成熟魅力。現年43歲的Orlando由當初的美少年蛻變成成熟大叔，一樣深受歡迎！

近年Orlando多以留鬚Look示人，雖然一樣高顏值，但就與以往陰柔的感覺完全不同，散發成熟魅力。（Getty Images）

點擊下圖重溫不同時期的Orlando：

+ 28 + 27 + 26

早前Orlando為雜誌拍攝了一系列照片，以不同造型上陣的他大展成熟一面，他更抱着愛犬出鏡，想不到狗仔鏡頭感都十分好，非常搶鏡！但不少網民都感嘆Orlando臉上多了歲月的痕跡，但最搞笑的是不少人都笑言皺着眉毛的Orlando與碧咸撞樣：「第一眼真認不出」、「真的越老越像碧咸」、「一點進來我還以為是碧咸」。其實兩人私底下是相識多年的好朋友，而且都是英國型男，近年都以留鬚Look示人，驟眼看真的有幾分相似！

早前Orlando為雜誌拍攝了一系列照片，不少人都笑言皺着眉毛的Orlando與碧咸撞樣。（微博@守望好萊塢）

其實Orlando同碧咸兩人私底下是相識多年的好朋友，而且都是英國型男！（IG@davidbeckham）