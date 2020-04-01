【劍擊】林衍聰退役後離不開劍擊　為男子佩劍無私奉獻19年

雅加達亞運，耀眼的鑽戒、燦爛的玫瑰、閃亮的淚水、響徹的掌聲，這是林衍聰的求婚儀式，也是運動員生涯的告別禮。 33歲的林衍聰，多年來在香港劍擊隊男子佩劍隊南征北討，失落多哈亞運獎牌﹑首度出戰倫敦奧運﹑仁川亞運走上高峰⋯⋯雅加達亞運後，他已沒再比賽，昨日在社交網站宣布退役，15年全職生涯畫上句號。 從前坐在體院劍擊館受訪，今天駐守與家人開設的劍擊用品店詳談，無論是劍手、教練、甚至老闆，「林衍聰」的名字，始終離不開佩劍。 攝影：張浩維

林衍聰2001年誤打誤撞開始劍擊生涯，學了3年後便與師兄們出戰亞洲錦標賽，摘下男子佩劍史上首面亞錦賽獎牌，並取得2006多哈亞運入場券，於是決意要做全職運動員。

一心要在多哈亞運爭取團體賽獎牌，關鍵的8強戰，只要殺入4強就至少穩奪一銅，「阿聰」臨危受命為隊伍「守尾門」，與泰國鬥得難分難解，最終卻以一劍飲恨，與亞運獎牌擦身而過。兩名一同出戰的師兄賽後齊齊退役，男子佩劍一下子只剩阿聰，但當年失落這面獎牌，卻是他撐至今時今日的契機。

「若果當年未能在亞錦賽奪銅，我或許不會當全職運動員。多哈亞運8強落敗的一劍，記憶猶新，回想起來，每一步感覺像是天註定。倘若師兄們當時不是一同退下來，我也或許未必堅持留隊至今。」

林衍聰告別19年的劍手生涯，正式脫下運動員的光環。（張浩維攝）

因責任而留隊孤軍作戰 廣州亞運一吐烏氣

多哈亞運過後的4年，男子佩劍隊由阿聰一人默默撐着，獨個兒出戰各項賽事，每一步就像摸着石頭過河，「盲摸摸」迎來多個職業生涯的第一次。

2008年北京奧運前，在法國舉行國際劍聯（FIE）訓練營中，一名外籍教練對阿聰說，還有一個比賽可以爭取奧運資格，但最終未有成事。及後出戰資格賽，他不敵日本劍手，無緣征奧。

「當年（多哈亞運後）留隊更像一個顧全大局的決定，留下來的念頭其實不夠肯定，但我當刻因責任決定繼續。我剛轉全職不久，於是誤打誤撞繼續打，我最記得在FIE訓練營得知仍有世界盃分站，我立即致電總教練，畢竟當時較少機會到歐洲訓練或比賽，什麼都不清楚。」

大師兄林衍聰宣布退役 冀師弟接棒圓未了另一半奧運夢

阿聰15年的全職生涯，就像上天為他安排一樣。（張浩維攝）

與北京奧運無緣後，林衍聰2010年在泰國芭堤雅世界盃分站勇奪銅牌，是男子佩劍隊至今唯一一塊世界級別賽事獎牌。及後，阿聰因為沒有隊友，湊不夠人打團體賽，只能出戰廣州亞運個人賽，在16強擊敗多哈亞運「守底」的泰國劍手，報回一敗之仇。雖在8強力戰僅負正值高峰的韓國奧運金牌選手吳恩錫（Oh Eun Seok）出局，但他對表現甚為滿意。

4年又4年，由廣州亞運至仁川亞運的一千多天，阿聰曾經出戰倫敦奧運，而且愈戰愈勇，2014年迎來大爆發，接連在亞錦賽及仁川亞運的個人賽奪兩銅牌，加上羅浩天、陳智軒和何思朗幾名師弟冒起，攜手奪得亞運團體賽季軍，阿聰終於走上職業生涯高峰，也彌補06年多哈亞運的遺憾。

【亞運會 2018】林衍聰率劍擊隊入佩劍團體4強 助港隊再添獎牌

【亞運會 2018】林衍聰奪銅頒獎禮求婚 幸福男人難捨劍擊生涯

林衍聰在2010年的泰國芭堤雅站世界盃勇奪銅牌。（受訪者提供）

林衍聰劍擊生涯主要戰績（按圖放大）

獎牌從來是雙刃劍。亞運之後，阿聰在場上感到力不從心。「亞運奪獎後，我希望改善步法，雙腳卻開始『唔聽話』，痛楚大大影響我的比賽表現。我其實05年已經有傷，到14亞運後，兩隻腳都痛，移動時尤甚，根本難在場上專注打劍。」

林衍聰負傷出擊 「打針止痛博一博」

痛楚一直纏繞阿聰，人生第四個亞運，他打針忍痛征戰雅加達，強忍腳傷，在團體賽因傷被換出，幸師弟未有失準，助阿聰奪得生涯第二面亞運團體銅牌，這是師弟們送給他的一份最佳禮物，報答師兄多年來無私奉獻。

頒獎禮後，除了由女朋友變未婚妻的Nicole流下感動的眼淚，隊友羅浩天也熱淚盈眶，萬般不捨，阿聰豈能一下子放下？他笑言，不時夢見與隊友到世界各地比賽的畫面——走訪巴西耶穌像、每年在意大利帕多瓦（Padova）吃那間難食的中菜、新加坡洗手間意外的「濕腳」經歷、在首爾深夜街頭吃地道宵夜、還有一次在聚餐中不慎喝醉，一切都定格在阿聰的腦海。亞運後休養一段時間，他甚至泛起復出的念頭，但擔心拖累隊友，「征戰多年，很難一下子便放下，看見他們（師弟們）努力訓練，不時閃過復出的念頭，但擔心身體負荷不來」。

林衍聰在隊友相伴下，走訪世界各地不同的名勝。（受訪者提供）

阿聰在戰畢2018年雅加達亞運後，一直養傷未有出戰任何賽事。（資料圖片／楊宇翹攝）

教技術亦教人生道理 冀師弟們好好守護佩劍大家庭

在休戰的一年多，除了接受康復訓練，阿聰大部分時間都在教劍，比起從前一日內兼顧練習、處理店舖事務及教劍，近一年生活悠閒得多。教劍至今15年，培養不少好手，有的成為阿聰的隊友，李澤峰就是最佳例子。阿聰希望將自己接近二十年的劍擊技術及經驗教授新一代劍手，也更注重每個人學生的個人發展：「以往教劍，希望學生們以最快方法取得佳績，但身為教練，技術以外，亦要教導學生正確的價值觀，對他們走人生路更為重要。每個小朋友是獨一無二的，要珍惜他們每一個，除非他們先放棄，否則我會想盡所有方法協助他們。」

從阿聰的堅定語氣及眼神，看到他對師弟們及佩劍這個大家庭的一份執念。近年港隊花劍及重劍成績有目共睹，男佩戰績依然飄忽，阿聰寄語一眾師弟，要守好佩劍這個「家」：「我希望他們不受外界影響，做好本份，為自己﹑為佩劍咬緊牙關堅持下去，才可以一代傳承一代，整體實力才可提升。」

阿聰近20年劍擊生涯的點滴（按圖放大）

一塊雅加達亞運銅牌，阿聰得以實行求婚大計。現時一周無休地工作，責任彷彿與他如影隨行，這種生活不累嗎？阿聰淡然道：「辛苦，但值得！」未來的責任，可會更多，因為他已計劃年底與Nicole圓婚，也打算婚後生兒育女，繼續把堅毅精神傳承下去。

在亞運場上向女朋友Nicole求婚成功，並即將踏入人生的新一頁。（資料圖片／高詩琦攝）

作為一個教練，除了傳授技術外，還要教導小朋友的正確價值觀。（張浩維攝）

阿聰的師弟們最近戰績：

何思朗力戰不敵世界第三 生涯突破首闖入32強

港男子佩劍力戰憾負美國 女子花劍以第11名完賽

+ 3 + 2