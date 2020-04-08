【英超】再談古天奴出利物浦記　高普稱點名巴塞隆拿已知留人無望

菲臘比古天奴2018年以1.2億歐元，由利物浦轉投巴塞隆拿，震動球壇。兩年過後，這一宗轉會仍陰魂不散，「紅軍」領隊高普最近接受網台訪問，再度講起古天奴「出利物浦記」。

古天奴2018年希望轉投巴塞隆拿，與利物浦拉鋸一時之後，終以1.2億歐元轉投西甲班霸。在傳媒的渲染之下，古天奴成為了「叛徒」，走到巴塞隆拿後亦未能站穩住腳，上季在歐聯4強倒戈，兩回合輸3：4出局，眼白白看「紅軍」捧起歐聯冠軍。

今季被借到拜仁慕尼黑，古天奴被指表現時好時壞，拜仁雖有優先購買權，但高層路明尼加早前「放風」將讓這名巴西球星回到巴塞，而巴塞亦似乎想將他賣走，令到他的足球事業陷入一片混亂。

高普尊重古天奴轉會的決定。（Getty Images）

古天奴背上「叛徒」的罵名，但高普卻不這樣看。這名德國籍教練於早前一個網台節目說：「我從頭到尾都尊重古天奴的決定。我不是常有這樣的感覺，但這一次是『嘩，對他來說一切都會變得困難。』」

高普又指雖然當時已與古天奴續約，但當該名巴西中場與自己講出轉會希望時，就知一切已成事實：「他跟我要求轉會去的不是任何球隊，而是特定的一間球會時，我就十分清楚無望（留人）了。」

古天奴轉投巴塞後一直未能適應新環境，今季更被借走。（Getty Images）

古天奴似乎不會永久轉會正式成為拜仁球員。（Getty Images）

古天奴已成過去不是將來

不過，因為拉爾拉拿受傷，高普一時之間難以在轉會市場找到代替，而且又深明「不是一切都可靠轉會解決」的道理，故感謝古天奴一度對留低抱開放態度，「但對人一定要公平」，就算不甘願放人也只能讓他走。

古天奴似乎未必會永久轉投拜仁，有傳他或會在今季後再戰英超。高普指利物浦已經「moved on」：「利物浦球員古天奴已是很久以前的事，我們十分尊敬他，亦希望他前程似錦。」古天奴效力利物浦5年，總共上陣201場，並錄得54個入球。

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