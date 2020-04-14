【港超聯】和富大埔拖欠3月份薪金　國內贊助商仍承諾贊助至季尾

港超聯再有球會出現拖糧情況，上屆聯賽冠軍和富大埔近日傳出欠薪消息，球會總監馮凱文今日（14日）接受查詢時證實消息。他稱國內贊助商承諾會在月中支薪，更稱會繼續贊助球會至季尾。

在新冠肺炎疫情下，本地球圈停擺，大部份球會在欠缺收入及補貼下，仍需支付球員薪酬，僅能依靠贊助商的資金應付。不過，近日有報導指上屆港超冠軍大埔，繼季初傳出拖欠上季冠軍獎金後，再度出現欠薪情況；消息指大埔因國內贊助商資金流動出現問題，至今仍未發放3月份薪金。

和富大埔今季部份比賽圖輯：（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

大埔總監兼主帥馮凱文今日接受查詢時證實有關消息，他指在現今疫情下，「遲咗少少有時都無可厚非」，自己對此表示諒解及接受。他亦透露，會方已向職球員派「定心丸」，指最快月中就會支付上月薪金，「贊助商叫大家唔使擔心，亦會繼續贊助到季尾。」而據了解，除大埔以外，仍有港超中下游球會還未發放上月薪酬。

大埔馮凱文受訪時證實球會欠薪消息。（資料圖片）

港超近年曾爆出球隊欠薪事件，去季取得第8名的夢想FC在季尾同樣傳出「拖糧」情況；當時有傳與足總要求夢想先存放7位數字保證金，才獲准參加今季賽事，惟足總其後澄清並無此事，不過夢想仍因缺乏贊助商，最終主動棄戰今季港超。

確診感染新冠肺炎的知名足球人物：