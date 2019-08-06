【港超聯】辛祖留隊透露曾獲富力招手　盼大埔早日找數專注新季　

上季港超聯於今年5月19日煞科，由和富大埔奪得球會史上首個頂級聯賽錦標。事隔近3個月，新球季將於今月底展開，卻有大埔球員透露，至今仍未收到球會所發放的冠軍獎金。大埔會方回應時指，事件因內部技術問題而引起，表示會盡快解決相關薪酬問題。

大埔今日（6日）在高舉港超獎盃的大埔運動場舉行拜神儀式，去季奪冠功臣之一的辛祖回應傳媒查詢時指，上季的冠軍獎金並未到手：「香港有很多支強隊，能贏得聯賽冠軍絕不容易，但最終竟然沒有冠軍獎金。我不知道發生甚麼事，球員們都很失落，希望球會能盡早發放，讓球員能全心應付新球季。」

上季任和富大埔足主的蔡尚圻（右三），疑未有兌現承諾發放冠軍獎金，亦未有在開操儀式上現身。（資料圖片/袁志浩攝）

會長李宗德：對球員不公道



據悉，上季出任和富大埔足主的蔡尚圻，曾承諾向全隊發放50萬港元冠軍獎金，而足總提供的48萬港元獎金早已過戶，但球員卻一直無法領取應得報酬，部份球員的薪金亦未準時發放。新一季組軍亦一度受管理層問題影響，令球隊遲遲未能與球員正式簽約，導致8月初才能正式公布組軍事宜。



大埔會長李宗德受訪時亦承認，目前情況對球員「不公道」，他坦言身為球會核心人士，相當關心球員薪酬問題，他透露事件跟前贊助商有關，「大部份關於球員薪金的問題已解決。去季有不同朋友贊助球隊，各自有自己的想法，令球會內部仍有些細節與技術問題要處理，會盡快向球員發放獎金。」李宗德指事件正是球會一直未跟新贊助商簽約的原因，直言不希望同類不愉快事件再次發生。記者早前曾聯絡蔡尚圻，惟他表示自己不在港，稍後才會作回應。

大埔足球會會長李宗德（左二）認為，拖欠獎金對球員不公道。（袁志浩攝）

辛祖大埔前途未明 指落選港足決定可笑



大埔今季人腳變動甚大，辛祖是少有留守的主力之一，這位港腳對球隊未能維持陣容感到相當失望，會盡快適應及理解新教練要求。辛祖上季在冬天轉會窗從印尼PSM望加錫回流，跟大埔簽約一年，合約於明年2月屆滿，他透露富力R&F今夏曾向他招手，惟因有合約在身而未選擇離隊，「我仍未跟球會相討合約問題，未來情況我不敢肯定，因為在足球世界，任何事都有可能。不過，現時我會履行合約，為大埔而戰。」

大埔前鋒辛祖坦言，暫未知明年2月約滿大埔後去向如何。（袁志浩攝）

辛祖去季於大埔爭標過程中扮演關鍵角色，貢獻絕不比「足球先生」伊高沙托尼少，他在作客富力一役更個人梅開二度，助大埔提早鎖定冠軍。可是如此表現最終仍未獲得港足主帥麥柏倫賞識，落選6月友賽中華台北的決選名單，這位入籍港將直指對方決定「有趣」（funny），「我很尊重麥柏倫的決定，但我不認同此決定。」辛祖指，現時仍會以重返港足為目標，「新球季當然想入球，成為神射手及贏得冠軍。場內場外我更會協助隊中年輕球員，提醒他們需要注意的地方。」

香港隊新主帥麥柏倫在6月的國際友誼賽未有選辛祖入伍，坦言不同意其決定。（袁志浩攝）

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