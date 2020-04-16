【足球】前寶路華班主黃創保逝世　昔日戰友：他的貢獻難以複製

前寶路華班主黃創保因患上血癌，本周一（4月13日）在泰國曼谷醫院逝世，享年83歲。 黃創保在70至80年代創立叱吒香港球壇一時的班霸寶路華，其昔日戰友、前寶路華領隊謝東尼讚揚他對本地足球貢獻無人可比，並希望大眾銘記他為大家創下的一個個經典回憶。

出生於泰國的黄創保，早年因父親黃子明的錶行業務來港發展。而他之所以為廣大球迷所認識，是70年代尾在港代理美國寶路華錶廠業務後，一手建立一代香港足球勁旅寶路華。

黃創保（右二）當年一手建立寶路華足球隊，跟精工在本地球壇分庭抗禮。（謝東尼提供）

當年寶路華在成軍後，從英國邀得多名外援來投，終成功升班至甲組聯賽，並改由「70年代最佳球評家」謝東尼擔任領隊，同時邀得球王張子岱擔任助教。

全盛時期的寶路華跟「宿敵」精工分庭抗禮，連續於81/82與82/83球季取得總督盃及足總盃冠軍，3年內共奪得6項錦標。球隊更先後邀得利物浦及曼聯兩大英格蘭勁旅訪港，成為一時佳話。

可是後來由於贊助問題，加上黃創保不滿香港足球總會的行政，寶路華在1984年宣布退出聯賽，球隊正式解散。

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寶路華曾在1981至1984年間贏得6項錦標，惟始終跟甲組聯賽冠軍無緣。（謝東尼提供）

未奪聯賽冠軍成遺憾 戰友：他魄力驚人

黃創保昔日戰友、前寶路華領隊謝東尼接受訪問時透露，黃創保近年患上血癌，因此對他的身體狀況早有心理準備，惟他形容對方鬥志及魄力驚人，因此一直相信他可渡過難關，並對他離世的消息感到婉惜。

寶路華當年未曾嚐過甲組聯賽冠軍滋味，於82/83和1983/84球季的聯賽都屈居精工之後獲得亞軍，謝東尼指這是兩人合作以來的最大遺憾，「他為人積極樂觀，渴望爭取勝利，做事也快、狠、準，很值得大家學習。雖然當年未奪聯賽冠軍，但他卻反過來安慰我，指自己每年捧走兩個獎盃已很高興，令我很難忘。」

謝東尼（中）跟黃創保（左）在寶路華時期曾合作。（謝東尼提供）

「無法忘記他的陽光笑容」

謝東尼指在目前香港球市再度冷卻的情況下，更顯得當時黃創保為香港足球的貢獻有多重要，「他付出了很大力量在足球上，這種貢獻是難以複製的，球迷至今津津樂道。他對足球的那份熱誠、投入和尊重，以及陽光般的勝利笑臉，讓我們時刻也無法忘記。」

據泰國傳媒報導，黃創保晚年返回泰國定居，並於泰國曼谷置地大眾有限公司出任董事長一職。報導指黄創保家人會在新冠肺炎疫情過後，為他舉行宗教儀式。

新冠肺炎疫情下的本地足球實況：（按圖放大）