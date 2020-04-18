【柏架山行山路線】太古吊車石躉深度遊　尋找失落的香港歷史痕跡

遠在百多二百年前香港原來已有吊車，就在昔日太古海旁接上柏架山大風坳山頭，由太古洋行興建。吊車雖早已拆卸，但支撐吊車架的石躉仍在，經有心人發掘，去年成了登山打卡熱點。

今早（03/03）天氣清涼，呀喵也來湊熱鬧，謝謝寶寶做領導，帶大家來個太古尋古深度遊。

（編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）