【柏架山行山路線】太古吊車石躉深度遊　尋找失落的香港歷史痕跡

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遠在百多二百年前香港原來已有吊車，就在昔日太古海旁接上柏架山大風坳山頭，由太古洋行興建。吊車雖早已拆卸，但支撐吊車架的石躉仍在，經有心人發掘，去年成了登山打卡熱點。

今早（03/03）天氣清涼，呀喵也來湊熱鬧，謝謝寶寶做領導，帶大家來個太古尋古深度遊。

（編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上時半，4人在太古港鐵站基利路公園集合，經南豐新邨轉入柏鰂石澗下游，即鰂魚涌水塘公園位置。沿公園旁維修路上行，先看已荒廢水塘的水閘控制裝置，由於貼近民居，參觀時要將音量收細。

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看過水閘裝置，原路返回，開始尋找太古吊車的石躉、水塘水閘、英軍射擊靶場、擋彈石牆及戰時軍灶等遺跡，最後走上大風坳大休。

石躉共發掘了24座，都是成一直線由太古海邊沿山坡直上大風坳，第一組是橋邊躉、接着是卵石躉、四柱躉、高矮躉、路邊躉、孖仔躉，軍廁躉、平台躉、軍灶躉、山坡躉、馬鞍躉、坑邊躉、現形躉、粉碎躉、山澗躉，康栢躉、雙L躉、四破躉、磚梯躉，單L躉、獨孤躉、孤獨躉、爛尾躉、終站躉。

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大休後，在大風坳參觀界石、山上療養院基座及位於天梯旁的日軍洞。看罷古蹟，沿柏架山道下山，經紅屋返回鰂魚涌完成今日尋古之旅。

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【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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