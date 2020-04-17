【空手道】曾綺婷感染新冠肺炎後終出院　自信兩星期可重拾狀態

3名香港空手道代表李振豪、曾綺婷和周家謙，上月先後確診新冠肺炎，女將曾綺婷留院接受治療近一個月後，接受各種病毒測試結果呈陰性，今午終獲批准出院，她已返回香港體育學院自我隔離。

空手道港隊成員早前在歐洲集訓和比賽，回港後李振豪首先不幸確診感染新型冠狀病毒，成本地精英運動員首例，隊友曾綺婷兩日後（20日）確診，19歲小將周家謙相隔一日亦證實中招，儘管三人不幸染病，留院期間仍積極面對抗疫。

27歲空手道女將曾綺婷留院近一個月後傳來好消息，她透過體院Facebook宣布在今午已經出院：「我現在已身處體院，出院真的很開心，踏出醫院一刻覺得像很久沒呼吸新鮮空氣、很久沒看過車、天空。」她續說：「我已沒有不舒服、健健康康，覺得自己已可以投入訓練。」

曾綺婷（右一）與李振豪（右二）及周家謙（右三）在法國集訓回港後先後確診。（曾綺婷Facebook）

曾綺婷隊友、香港首名染疫精英運動員李振豪的抗病經過：

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不時於社交平台發放正能量的她坦言出院後選擇返回體院，是因為留院一段長時間，很多東西和用品仍在體院，而且想自我隔離，「暫時不想接觸外界，自我隔離一下，體院安靜環境也適合休養。」

雖然住院近一個月，她表示自己留院期間有做有限度訓練，「我不擔心狀態會有影響，我也有維持適度訓練，相信兩星期吧！我就可以重拾狀態！」