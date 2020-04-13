【打天下．劇透】歐錦棠路見不平救學生　帶頭率領追逐空手道夢想

由歐錦棠、文頌嫻及談善言主演的ViuTV新劇《打天下》由今晚 （13日）起，逢星期一至五晚上9點半30分播出。劇集以空手道為主題，講述一位退隱多年再復出的空手道高手帶領準奧運空手道選手、小混混及新移民高中生齊齊追逐空手道夢的熱血勵志故事。

歐錦棠飾演退隱多年再復出的空手道高手馬剛正。（ViuTV影片截圖）

第一集劇情講述，備戰東京奧運的空手道運動員莊惠（談善言 飾）與退隱多年再復出的空手道高手馬剛正（(歐錦棠 飾） 路見不平，一同救下被欺凌的高中生凌小玥（葉麗娜 飾），被拉伕上馬的小混混關志浩（Anson Kong@MIRROR飾） 亦被捲入其中鬧上警署。在教練張日峰 （何華超 飾）據理力爭下，莊惠才保住東京奧運選拔賽的資格，但卻在選拔賽上被陰招暗算，教練張日峰因此激動猝逝，最後莊惠更於選拔賽上落敗。其後，她向空手道總會投訴比賽不公，卻被會長武田國全（張建聲 飾）敷衍。莊惠與馬剛正、凌小玥、關志浩因打鬥受警司警誡，需接受半年「空手道更新計劃」，而負責社工莫可麗（文頌嫻 飾）與馬剛正似乎早就相識。

文頌嫻飾演負責「空手道更新計劃」的社工莫可麗。（ViuTV影片截圖）

《打天下》講述一位退隱多年再復出的空手道高手帶領準奧運空手道選手、小混混及新移民高中生齊齊追逐空手道夢的熱血勵志故事。（ViuTV影片截圖）