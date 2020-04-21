【港甲】晉峰或無緣升班　倡港超增至11隊　足總因一個理由反對

香港足球總會上周宣布今季港超不設升降制，並稱只有在港超球會退賽下，才考慮邀請港甲球會升班。 有關決定令港甲半程冠軍晉峰不滿，球隊總教練何信賢今日（21日）受訪時批評，足總沒詳細諮詢低組別球會，並建議足總將下季港超球隊數目增至11支。不過足總主席貝鈞奇認為，有關意見實行上有一定難度。

足總上周四（16日）公布港超聯不早於8月15日重開，同時決定取消今屆港超升降班制，令本在港甲首循環以30分位列榜首、大有機會冠軍名義「衝超」的晉峰，最終或未能如願升班。

晉峰總教練何信賢今日受訪時表示，球會昨日正式收到足總來信，通知有關決定，並稱只在有港超球隊退出下季賽事下，足總才會考慮讓港甲球隊升班。

晉峰上半季在港甲以13戰得30分成績排榜首，原先大有機會升班。（資料圖片）

晉峰季初羅致多名港超兵銳意升班，包括前東方龍獅守門員何國泉（中）。（資料圖片）

建議港超只升不降 足總因場地問題拒絕

晉峰季初引入多名前港超兵，加上聘請西班牙主帥執教，班費更高達600至700萬港元，銳意升班。何信賢指球隊現時對前景感到困惑，並批評足總只跟港超球隊開會，卻未有完全諮詢低組別球會意見，無疑是『大細超』。他說：「晉峰希望可讓更多人知道，香港足球並不只得港超聯。足總應該鼓勵班主投資業餘足球，為年青人提供發展機會，並透過訓練而升超。」

何信賢反建議足總可考慮港超「只升不降」，他直言足總早年曾提出讓港超聯球隊數目增至12隊，現在又有何不可？足總主席貝鈞奇接受查詢時回應指，來季港超將押後至11月下旬舉行，若有11支球隊參賽，場地會相當緊拙，「在場地及賽程上也有問題，競賽部及港超球會認為可行性較低，都不同意增加球隊數目。」

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晉峰總教練何信賢批評足總處理手法不公。（資料圖片）

球員收入失保障 望足總盡快落實升班事宜

晉峰陣中大部份球員合約都會在6月底到期，何信賢指球隊升超意向並未動搖。雖然球圈傳聞有球會將退出來屆港超，他仍希望足總可盡快給予確實答覆，「下季11月才展開，足總何時會通知球會可否升班？現在已停賽近3個月，仍有半年要等，球員都擔心收入等問題。希望足總可以盡快白紙黑字落實方案，避免製造事端，嚇怕有心的投資者。」

貝鈞奇稱足總一如以往會於5月底前，向各間球會收集下季是否續戰港超的意願，相信屆時會有答案。而他強調自己一直有跟低組別球會交換意見，明白晉峰希望名正言順地升班，惟足總也是在無奈下才作此決定。他道：「辛苦了半季，在他角度的確有欠公平，但疫情令足總要在各種問題中取得平衡，希望大家會明白及諒解。」

疫情下的港超比賽：（按圖放大）