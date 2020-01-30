【港甲】晉峰羅致兩外援「刺激」華將　復賽無期阻衝超決心

港甲球會晉峰季初聲稱投入約600至700萬港元班費，半季後於聯賽中暫領群雄，球隊今日（30日）宣布簽入兩名前西丙球員，並繼續以升超作最終目標。

晉峰在西班牙主帥艾斯達維率領下表現理想，半季暫錄得9勝3和1負成績，以30分位列榜首，領先爭標對手景峰及港會5分，來屆有機會以港甲冠軍身份「衝超」。

球會足球總監何信賢對排名達到季前目標感到高興，他稱球員在意識及心態上都有增強，惟速度及體能仍未達港超水平，「球員身高沒有優勢，輸掉了很多死球，下半季要改善防守；進攻則維持傳控踢法，但目前有些華將面對空門也沒信心起腳，未來思維要轉得更快、更敢於下決定。」

晉峰季前邀得西班牙教練艾斯達維領軍，效果理想。（袁志浩攝）

望外援感染本地兵 「若奪冠便升班」

據了解晉峰至今仍維持升班至港超的目標，何信賢強調此為「全隊願望」，「若奪冠肯定會升班」。球隊今日更公布羅致兩位前西丙球員，分別是西班牙籍的27歲防中Carles Tena，以及24歲巴西翼鋒Felipe Sa。

何信賢希望兩位新兵能穩定軍心之餘，亦能刺激現有球員的表現，「即使他倆踢西丙，仍有一定的能力及心態，冀望本地兵可受他們感染，並盡早適應這種對抗性。」教練團目前對來季班底有初步計劃，將逐個球員研究未來是否留效。

24歲巴西翼鋒Felipe Sa（橙鞋）擅長個人突破，球會稱希望他能加強全隊入球能力。（袁志浩攝）

另類活動代替操練 倡足總縮短球季

因應武漢肺炎蔓延，康文署停止對外開放轄下場地，足總也宣布暫停旗下賽事。不過何信賢指出晉峰屬職業球隊，沒有暫停操練的空間，除繼續向香港欖球總會借用京士柏運動場、或於自家健身室練習外，也考慮以跑沙灘及行山等另類體力活動，保持球員體能。

他也希望足總能盡快為餘下比賽想辦法，「現階段要6月完季也很困難，縮短球季是方法，但球隊便需處理長達數個月的空檔期，無論球員狀態及薪酬也是考慮因素。」