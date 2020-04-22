【田徑】飛人保特憶述北京奧運10日生活　不食中餐全靠麥樂雞填肚

男子100米短跑世界紀錄保持者、牙買加「閃電」保特（Usain Bolt）在自傳中透露，參加2008年北京奧運時，腸胃接受不到中餐，為穩陣起見，他每餐也食麥當勞，估計食了1000件麥樂雞。

已經退役的保特在自傳《The Fastest Man Alive》中透露奧運期間在北京的生活，全靠食麥樂雞「醫肚」。他這樣寫：「老實講，在中國的時候，除了麥樂雞之外，我沒有食其他東西。我相信麥樂雞是我胃部唯一能夠接受得到的食物。」

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「在預備奧運的訓練營，我嘗試當地的中餐，菜式跟西方大相逕庭，食完之後身體的反應不好。因此，我知道只能信任麥樂雞，我下定決心，奧運期間只食麥樂雞，我的早餐、午餐及晚餐都是麥樂雞，還有飲水。」保特估計，他住在選手村的10日食了1000件麥樂雞，平均每日食100件。

麥樂雞是保特最信賴的食物。（資料圖片）

保特在2008年北京奧運贏得男子100米（9.69秒）、200米（19.3秒）及4x100米接力（37.1秒）金牌，但後來有接力隊隊友被揭發服用禁藥，連累保特失去那面接力金牌。

在2015年，保特再次到北京參賽，出戰田徑世錦賽，再次橫掃100米、200米及4x100米的冠軍，難道又是靠食麥樂雞？保特在自傳中寫：「賽會提供的食物比2008年時好得多，這次我不用食麥樂雞了。」保特對炸雞情有獨鍾，退役後曾被英國小報影到，他在肯德基入面食雞。