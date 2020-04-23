全球體育賽事停擺，香港運動員留守家中訓練，未有因疫情而放慢步伐。香港體育記者協會今日在Facebook發布影片，一眾精英運動員呼籲大眾減少社交接觸、做足衛生程序，與港人齊心抗疫。

影片先由正在留院治療的空手道代表李振豪「打頭炮」，他坦言作為第一名運動員確診者，除了是身體的挑戰，也有很大的心理壓力，「因為當你不幸確診，身邊的人因為你而入隔離營時，心理負擔是非常之大，所以希望大家為了自己、身邊的人都繼續加油，留守家中。」入院後在社交網絡不時發放正能量的他，其後在影片示範於醫院病房內跑5公里，「我想跑步，因為很久沒有跑步了，想跑5公里左右卻怕自己完成不到，因為在這裏都差不多要跑1000次。」最後他花了1小時28分鐘才能完成。

「豪B」坦言確診後心理壓力很大，擔心影響身邊人，呼籲港人要保持抗疫意識。（影片截圖）

往時「飛」個不停的吳安儀，透露在家會觀看桌球比賽，也會做瑜珈。（影片截圖）

香港桌球「一姐」吳安儀在疫情前忙於飛往世界各地參賽，她表示抗疫期間留家會上網看桌球比賽片，又或在瑜伽墊上做運動，「因為我覺得少出街可減低疫症傳播的機會，就連Muffin（愛犬）那麼喜歡『出街街』，都留在家中陪我！」

已取得東京奧運資格的「女車神」李慧詩，創作了抗疫標語，為港人打氣。（影片截圖）

空手道女將劉慕裳現於美國訓練，透過影片表達與港人齊上齊落，共渡時艱。（影片截圖）

羽毛球猛將伍家朗呼籲大家要留守家中，「疲情過後先出街慢慢玩！」（影片截圖）

港隊現已取得30個來年東京奧運資格