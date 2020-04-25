美女郊遊遊｜行城門碉堡緬懷抗日戰史　阿Dee激情演繹手足之情

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ViuTV行山節目《美女郊遊遊》最後一集，雖然陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）在獅子山頂沿繩下降的畫面相當刺激震撼，但事後更多網民討論的是上一節行城門陣地遺跡。何啟華（Dee）扮英軍士兵，與另外兩人模擬抗日戰爭，當中對白令氣氛激昂，何啟華還有一段前英國首相邱吉爾的讀白，盡力還原史實。

在昨晚（4月24日）的《美女郊遊遊》最後一集，第一節的行山活動是探訪城門陣地的遺跡，何啟華（Dee）跟另外兩人扮演英國皇家蘇格蘭步兵團，在砲兵觀察所模仿抗日戰爭的場面。

模擬香港保衛戰爭畫面（按圖放大）：

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在模擬戰爭中，何啟華叫印籍士兵阿星快點走，但阿星表示香港才是他的家，沒有地方可以去，他說：「皇家蘇格蘭步兵團全部人齊上齊落。」何啟華回應：「說得好！」

節目簡介香港保衛戰及城門陣地的抗戰歷史，之後何啟華獨白，朗讀出前英國首相邱吉爾在二次世界大戰時的鼓勵英國人不惜一切保衛自己國家的著名演講：「我們將在海灘作戰，我們將在敵人的登陸點作戰，我們將在田野和街頭作戰，我們將在山區作戰，我們絕不投降。」，以呼應本港抗日戰爭的歷史。

何啟華突然邱吉爾上身（按圖放大）：

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當Dee說到「我們將在敵人的登陸點作戰」時，畫面用了蓮麻坑的麥景陶碉堡。（ViuTV截圖）

美女郊遊遊｜女主持上獅子山玩極大膽活動　何啟華突然邱吉爾上身
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