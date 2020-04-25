【新冠肺炎】蒙彼利埃中場染疫　法甲首度失守　6月復賽添變數

法甲球會蒙彼利埃的祖利亞森比亞（Junior Sambia），早前確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），是法甲首個染疫球員。23歲的他確診後病情惡化，現時陷入人工昏迷狀態。

根據世界衛生組織數據，法國錄得超過12萬宗確診個案，逾2.2萬人因新冠肺炎去世。在西甲、意甲等聯賽先後有人「中招」後，法甲一直力保不失，直至周四（23日）蒙彼利埃發表聲明，隊中一名球員確診，但未公布球員名字，是法甲首名染疫球員。

森比亞在兩次病毒檢測後，驗出陽性反應，證實患上新冠肺炎。（森比亞Instagram截圖）

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蒙彼利埃23歲中場祖利亞森比亞的經理人向《巴黎人報》透露，該法國球員周二因腹瀉求醫，入院後接受病毒測試，首次結果是陰性，但他其後惡化，再次檢測則呈陽性，現更處於人工昏迷狀態。

經理人表示，森比亞在周五病情穩定，既沒有變差亦沒有改善，他推論森比亞在外出購物時受感染：「森比亞一直循守禁制令，他應該在外出購買日用品時不幸染疫。」

效力蒙彼利埃的森比亞確診，是首名法甲球員染新冠肺炎，現更處於人工昏迷狀態。（森比亞Instagram截圖）

在蒙彼利埃穿起6號球衣的森比亞，2018年由母會尼奧特（Niort）來投，今季在聯賽上陣17場，貢獻1個入球及助攻。

法甲早前曾經傳出希望6月中復賽，但封城令延長，法國政府一直未決定。現時森比亞成為首名染疫的法甲球員，未知會否打亂法甲的復賽計劃。

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