【港超聯】大埔爆欠薪羅生門　蔡尚圻跟球會達成協議：望還我公道

港超球會和富大埔月初傳出拖欠3月份薪金，有關薪酬至今仍未發放；而球會欠薪原因更爆出羅生門，除國內贊助商資金流動出現問題外，今日有報道指欠薪牽涉大埔名譽主席蔡尚圻，他受訪時對事件作出回應。

上屆港超冠軍和富大埔，繼季初傳出拖欠上季冠軍獎金後，早前傳出球會一直拖欠3月份薪金。球會總監馮凱文受訪時曾證實消息，並指國內贊助商收入因疫情而受影響，延遲支薪是無可厚非；而他當時也透露，贊助商承諾在於4月中支付上月薪金。

大埔身為上屆港超聯賽冠軍，惟今季屢次傳出拖欠獎金及薪酬的消息。（資料圖片）

蔡尚圻借逾百萬資金予大埔 「望還我公道」

不過大埔至今仍未支付上月薪金，而球會欠薪原因亦爆出羅生門。今日有報道指，大埔希望動用贊助商存放於榮譽主席蔡尚圻手中的資金支薪，惟遭對方拒絕，才令球員受薪無期。

蔡尚圻今日接受查詢時直言，該筆款項的部份金額已用於球會日常開支，「因剩餘銀碼跟球會未『對數」，所以希望先核對清楚。」他重申自己今季並沒參加任何球會管理事務，只因球會「出聲」才「幫忙」，「跟球會管理層開會後，我已口頭承諾私下向球會借出至少7位數的資金，以解決薪酬問題，渡過難關。」

蔡尚圻又指，若球員因欠薪問題循法律途徑向球會追討，情況合理；惟他希望大眾了解事件真相，「希望還我一個公道，不要任何事都入我數。」他補充，自己跟大埔的4年合約即將到期，未來是否繼續合作仍有變數，「可能會以第二個身份合作，又或者在其他地方出現。」

蔡尚圻今屆擔任大埔榮譽主席，他強調自己沒參興任何球會管理事務，但願意向大埔借出資金解決問題。（資料圖片）

羅生門屬行政誤會 陳平：解決欠薪才是當務之急

至於大埔秘書長陳平受訪時亦透露，已跟蔡尚圻達成協議，「雙方明白在疫情下，延後了球員薪金的發放，乃不可抗力的因素下發生。」

他又稱，有關球會存放於蔡尚圻手中的200萬贊助金等問題，屬行政處理上的誤會，日後定當另行妥善處理。「各執一詞，解釋也無謂，日後定當另行妥善處理，但要講也只會在內部講。當務之急是欠薪問題，相信兩日內會解決。」

大埔作為地區球隊，擁有政府資助的背景，因此陳平指希望避免欠薪問題。他透露陣中外援雲美亞斯及勞高已離隊，而球會從贊助商獲悉，球隊將會完成本季餘下賽事，而贊助商會按照合約陸續把贊助金送達。

疫情下的港超聯：（按圖放大）