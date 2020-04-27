【港超聯】愉園回應欠薪傳聞　管理層承諾續戰至下季

香港老牌球會愉園近日傳出財困消息，有報道指球會拖欠部份球員3月份薪金。愉園今日發表聲明，澄清有關傳聞，並承諾會繼續參加今季及來屆港超聯。

除上屆冠軍和富大埔外，近日有報道以「莫財」為題，指今季重返港超的愉園同樣出現欠薪情況。該報道稱部份球員因班主陳志實的內地資金出現問題，至今仍未獲發上月薪酬。

「快活谷」董事潘文迪回應查詢時承認，有部份球員的確尚未收到上月薪金，惟指有關報道有曲解其受訪內容之嫌。

愉園今季首度征戰港超聯，卻傳出欠薪問題。（資料圖片／袁志浩攝）

愉園承諾不減薪、不退賽

愉園今日下午發出聲明，回應球隊薪酬發放狀況，「目前球隊如常運作，短期內將處理好仍未發出的薪酬，我們亦已向球員承諾會繼續履行既定合約、不會減薪」。

足總早前規定，若球會無意參加復賽後的港超聯，必須於本月30日前去信足總。愉園在聲明中提及，球隊將「鐵定」參加今季餘下的港超比賽，並已着手為下個球季組軍。

至於有傳將退賽的佳聯元朗，消息指除非球會有新資金，否則不會參加今季餘下比賽，而會方稱有關決定最遲於月底公布。

擔任愉園董事的潘文迪，指部份有關球會的報道跟事實不乎。（資料圖片／袁志浩攝）

疫情下的港超聯：（按圖放大）