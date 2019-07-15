【港超聯】愉園推新三年計劃首季盼護級　鮑家耀：以體力對抗列強

來季首度征戰港超聯的愉園，今日（15日）於九龍灣公園球場開操，多位本地球員及外援正式亮相。球會足主陳志實指愉園會推行新「三年計劃」，目標是提供平台培養年青球員。

愉園新季將第一次於港超聯作賽，今日在九龍灣公園球場進行拜神儀式，足主陳志實及全體職球員均有出席。陳志實更向職球員派發印有「贏」字的利是，希望球員能盡量「贏」，惟最重要目標仍是護級，並培養年青球員。「管理層有一個新『三年計劃』，首年目標是企穩陣腳，期望年青球員可借此平台表現自己、吸取經驗，爭取入選港隊及到更高水平職業聯賽發展。」陳志實透露來季班費會以「應駛則駛」為原則，沒為金額設上限，但笑言自己「唔係做地產唔會大搞」，預算約1000多萬港元。

愉園開操，新任足總主席貝鈞奇（前排右二）、足主陳志實（前排右四）等均有出席。（袁志浩攝）

首選深水埗作主場 預告票價「親民」



夢想FC早前自降甲組引起「交按金」風波，陳志實回應指足總從沒要求愉園提供任何支薪或財務證明，但直言「搞得波就要預好條數」，認為球會能保證現有球員班底準時支薪，「需要補強的話才加預算，欠薪應盡量避免。若希望培養年青球員又拖糧，這便不叫作『培養』。」



陳志實又表示來季主場票價會相當「親民」，希望以優惠吸引球迷入場認識本地小將；而主場方面，球會會以方便市民為首要考慮，「今季沒有青衣運動場可選，可能要選擇屯門或小西灣，但一切仍有變數，最心儀深水埗或斧山道運動場。」

愉園足主陳志實向外援派利是，希望球隊能盡量「贏」。（袁志浩攝）

鮑家耀任主教練：以鬥心活力爭勝



愉園新季陣容以年青球員為主，而新加盟球員包括屠俊翹及林毅東等華將。除中場馬希卡歷、兩位外援中堅艾度古斯與摩域治外，亦有三位西班牙外援正隨隊試腳，分別是曾於西乙B效力的中堅尼比拉斯（Denis Nieblas）、前錫菲聯U19左翼當比亞（Amadou Doumbia）及27歲前鋒加維蘭（Manuel Gavilán）。

愉園7位外籍球員（包括3位試腳球員）： （左起）簡嘉亨、加維蘭、艾度古斯、尼比拉斯、當比亞、摩域治及馬希卡歷。（袁志浩攝）

潘文迪指教練團認為安度美斯踢法跟球隊不合，主教練鮑家耀稱西班牙前鋒加維蘭有望取代其位置。（袁志浩攝）

取代岑國培成為主教練的鮑家耀指，後者有望代替前射手安度美斯；而他希望球隊能打出「鬥心有活力」的風格，並以穩守為主。「本地班底基本上已定，外援或有微調。今季會以體力對抗列強，相信開咧後他們需要兩至三仗去習慣球賽速度，希望季前熱身能有助適應。」愉園暫定下周五（26日）拍跳南區，稍後會再約戰飛馬，並預計在八月中到東南亞集訓。

以年青球員為主的愉園，新球季希望以活力致勝，力爭「留超」。（袁志浩攝）

愉園球員名單： 1.鍾偉豪 2.張俊軒 3.翁煦濤 4.艾度古斯 Francisco Eduardo Cruz Lemaur 7. 馬希卡歷 Mahir Karic 9.黃智康 11.潘沛軒 15.黃浩然 16.黎培基 17.屠俊翹 18.林毅東 19.黃榮傑 20.摩域治 Igor Miovic 22.伍瑋謙 23.蕭志豪 26.袁世傑 27.伍家揚 29.陳立明 30.簡嘉亨 Jahangir Khan

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