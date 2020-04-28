【東京奧運】若明年新冠肺炎未受控　東京奧組委主席：只好取消

原定在今夏舉行的東京奧運，受新型冠狀病毒肺炎（Covid-19）疫情影響而被逼延期，不少全球醫學專業稱來年亦難以如期舉行。 東京奧組委主席森喜朗接受訪問時透露，若果明年疫情依然未止，東京奧運只好無奈取消。

因為新冠肺炎疫情關係，東京奧運由今年夏天押後至明年的7月23日至8月8日上演，但全球不少醫學專家對於奧運會能否如期進行存疑，日本傳染病專家岩田健太郎更明言東京奧運將不能舉行。國際奧委會元老級成員Dick Pound同樣表示，若果東京奧運依然受疫情影響，沒有空間再度延後。

東京奧運或難逃取消厄運 國際奧委會元老：沒有空間再延期

踢爆鑽石公主號亂況英雄 岩田健太郎：明年無可能辦東京奧運

受新冠肺炎影響，東京奧運延期至明年夏天。（資料圖片／Getty Images）

港隊已穩奪的東京奧運入場券：

+ 26 + 25 + 24

東京奧組委主席森喜朗早前接受日本傳媒《日刊體育》的訪問時，首度承認若新冠肺炎在明年繼續肆虐，東京奧運將不會再度改期，「全球也與隱形的敵人戰鬥中，因此我們將奧運押後至明年，如果疫情在明年依然未受控制的話，東京奧運只好取消。若果東京奧運順利舉辦，代表全球戰勝了病毒，將會是比過去的奧運會增添一份意義。」

東京奧組委主席森喜朗表示，若果明年疫情未止，奧運亦被迫取消。（資料圖片／Getty Images）

疫情下的東京（按圖放大）