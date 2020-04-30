審計報告．足總篇5｜員工為何流失率高？　前員工：不一定是壞事

審計署昨日（29日）公布的《審計署署長第七十四號報告書》衡工量值式審計結果，在《通過藝術及體育發展基金（體育部分）為體育發展提供資助的管理》中，談及對香港足球發展的資助，其中一項惹人注意的，是足總有部門員工流失率極高。 大概許多人的即時反應，就是工作太辛苦或是工作環境不理想。兩位香港足總前員工D及S，分別在足總任職超過1年，對於流失率高各有看法。

報告書指出，2014至15年間17名離職足總人員的離職問卷結果中，6人稱離職原因是考慮「事業發展機會」、5人選擇「涉及工作量」，「在足總內缺乏內部溝通」、「士氣」及「工作時間」則各有3人選擇（編按：估計項目可重覆選填，因此加起來總數超過17人）。

D在足總日子較長，他認為會加入足總的人，大多是「有熱誠做好件事」，就他曾任職的部門，工作的確相當繁重、也會遇上許多「不可抗力」令工作不順利，「發展機會是一個重要因素，而且工作是要睇士氣的，若大環境很艱難，就不容易處理」。

審計署報告中，足總員工流失率相關資料：

審計報告中，以市場及傳訊部流失率較高，S指出，需考慮到公關及市場行業本身流動性較高，但足總中的確不少人因工作量重而離職：「經常超時工作、工作量亦多，但在某些工種開出的條件卻不及其他體育總會，是比較現實的因素」。

至於工作文化方面，他認為：「香港足球界，無論足總內部或球會之間都存在許多恩怨或爭拗，因而拒絕合作，亦令在足總內的工作更加艱難，這些原因或令足總員工流失率偏高」。

足球是一項相當「情緒化」的運動，即使球隊排名不高、無法獲勝，但球員以表現帶動球迷的熱情，這些影響都難以量化。（資料圖片／梁鵬威攝）

流失率高不一定負面 多種元素無法量化

但D和S均認為，流失率高不一定全然負面，其中D指出審計署只透過數字批評足總，無法全面反映情況，「若很多人留低很久，是否一定是好事？有些人在同一地方工作很長時間，但每年做的事一成不變，又是否健康？審計署只拿數字批評，但很多事是無法量化的，例如港隊建立了品牌、球員努力贏波加強了球迷忠誠度這些，又是否能審計？」

D再指出，能長時間留下來的人，不一定喜歡香港足球：「若喜歡足球的人就會投入好多，足總很多員工都很有熱誠，但有少數人不一定喜歡足球，只以普通工作心態應對，他們能留低，是否就代表做得好？」

S亦有同樣看法：「在足總工作，不一定要是超級球迷，但總會想香港足球變得更好，因為你會為港足而驕傲、也會視自己是其中一份子，這是很基本的事，上心的話，工作亦會更繁忙。但在現在的一些少數員工身上，看不到他們渴望理解香港足球」。